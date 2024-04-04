В Кривом Роге пятилетняя девочка застряла в карусели и сломала два пальца

В парке на проспекте Южный в Кривом Роге ребенок, играя, застрял в карусели. Пятилетняя девочка каталась на качелях, но случайно засунула пальцы в опору металлической конструкции. Малышка расплакалась, а мама позвала спасателей.
Приехав на место происшествия, спасатели выяснили, что рука девочки застряла в качелях. ГСЧС-ники с помощью аварийно-спасательного оборудования разжали опоры качелей и освободили пальцы ребенка.
Девочка, с предварительным диагнозом перелом 4 и 5 пальцев правой кисти, госпитализирована в больницу. В настоящее время ее лечением занимаются медики.
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