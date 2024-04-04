У Кривому Розі п’ятирічна дівчинка застрягла в каруселі та зламала два пальці

У парку на проспекті Південний в Кривому Розі дитина граючись, застрягла в каруселі. П’ятирічна дівчинка каталася на гойдалці, але випадково засунула пальці в опору металевої конструкції. Мала розплакалася, а мама покликала рятувальників.
Приїхавши на місце події, рятувальники з’ясували, що рука дівчинки застрягла в гойдалці. ДСНС-ники за допомогою аварійно-рятувального обладнання розтисли опори гойдалки та звільнили пальці дитини.
Дівчинку, з попереднім діагнозом перелом 4 та 5 пальця правої кисті, госпіталізовано до лікарні. Наразі її лікуванням займаються медики.
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