Вблизи Днепра женщина родила в «скорой» пятого ребенка

Вызов от родных 31-летней роженицы в диспетчерскую поступил 2 апреля.
Утром 2 апреля в центральный оперативный диспетчерский город Днепра поступил вызов по поводу схваток у 31-летней беременной жительницы одного из населенных пунктов Песчанской ОТГ Новомосковского района. Уже через 10 минут фельдшер осматривала женщину, которая ждала пятого ребенка, но не состояла на учете по поводу беременности, — рассказала медик Новомосковской станции экстренной медицинской помощи Татьяна Есич.
Фельдшеры выяснили, что женщина не обследована, поэтому медики принимали роды «под адреналином». Ребенок вот-вот должен был появиться на свет. Однако все прошло хорошо и спустя некоторое время родилась здоровая доношенная девочка.
Впоследствии роженицы с новорожденной были госпитализированы в акушерское отделение Новомосковской ЦРЛИЛ. Желаем новорожденной девочке крепкого здоровья, сказочного детства и счастливой судьбы! Будущим мамам еще раз советуем ответственно относиться к материнству, заранее обращаться в соответствующие учреждения здравоохранения, — пишет Татьяна Есич.
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