Вблизи Днепра женщина родила в «скорой» пятого ребенка

В Новомосковском районе 31-летняя женщина родила пятого ребенка в "скорой".

Вызов от родных 31-летней роженицы в диспетчерскую поступил 2 апреля.

Утром 2 апреля в центральный оперативный диспетчерский город Днепра поступил вызов по поводу схваток у 31-летней беременной жительницы одного из населенных пунктов Песчанской ОТГ Новомосковского района. Уже через 10 минут фельдшер осматривала женщину, которая ждала пятого ребенка, но не состояла на учете по поводу беременности, — рассказала медик Новомосковской станции экстренной медицинской помощи Татьяна Есич.

Фельдшеры выяснили, что женщина не обследована, поэтому медики принимали роды «под адреналином». Ребенок вот-вот должен был появиться на свет. Однако все прошло хорошо и спустя некоторое время родилась здоровая доношенная девочка.