Удерживали в гараже и били по голове: в Днепре двое требовали у айтишника несуществующий долг в 8 тыс. долларов

По данным следствия, двое жителей Днепра требовали у специалиста IT-сферы погашения несуществующего долга в сумме 8 тыс. долларов.
Чтобы выбить «долг», мужчины, угрожая ножом, посадили потерпевшего в машину, надели на голову полиэтиленовый пакет и вывезли в гаражное помещение в одном из районов города. Там злоумышленники некоторое время удерживали его и наносили многочисленные удары руками по голове.
Опасаясь за свою жизнь, мужчина согласился перечислить средства на подконтрольный участникам группы криптокошелек.
Позже правоохранители задержали вымогателей в порядке ст. 208 УПК Украины.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Во время обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых полицейские изъяли мобильные телефоны, оружие, боеприпасы и деньги.
Фигурантам сообщили о подозрении по фактам незаконного лишения свободы человека, вымогательства и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине сержант ВСУ обещал знакомому помочь в уклонении от мобилизации за $2000.
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