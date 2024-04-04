Удерживали в гараже и били по голове: в Днепре двое требовали у айтишника несуществующий долг в 8 тыс. долларов

Правоохранители задержали вымогателей.

По данным следствия, двое жителей Днепра требовали у специалиста IT-сферы погашения несуществующего долга в сумме 8 тыс. долларов.

Чтобы выбить «долг», мужчины, угрожая ножом, посадили потерпевшего в машину, надели на голову полиэтиленовый пакет и вывезли в гаражное помещение в одном из районов города. Там злоумышленники некоторое время удерживали его и наносили многочисленные удары руками по голове.

Опасаясь за свою жизнь, мужчина согласился перечислить средства на подконтрольный участникам группы криптокошелек.

Позже правоохранители задержали вымогателей в порядке ст. 208 УПК Украины.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых полицейские изъяли мобильные телефоны, оружие, боеприпасы и деньги.

Фигурантам сообщили о подозрении по фактам незаконного лишения свободы человека, вымогательства и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине сержант ВСУ обещал знакомому помочь в уклонении от мобилизации за $2000.

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