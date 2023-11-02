В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли женщину и ребенка

В среду, 1 ноября, в 19:17 на линию «101» сообщили о пожаре в одной из многоэтажек на улице Мусоргского города Кривой Рог.

На место оперативно прибыли спасатели, они выяснили, что на четвертом этаже 5-этажного жилого дома горят вещи в двух квартирах, расположенных рядом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В одной из горящих квартир ГСЧС-ники обнаружили 44-летнюю женщину. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам для дальнейшей госпитализации. Также из задымленного жилья, расположенного на этом же этаже, пожарные на руках вынесли 9-летнего мальчика. К счастью, ребенок не пострадал.

Пожар локализовали в 19:39 и ликвидировали в 20:07. Огонь повредил домашнее имущество в двух квартирах на общей площади 9 кв. м.

К тушению возгорания привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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