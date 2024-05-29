На Днепропетровщине горе-мать снимала порнографию с участием 8-летнего сына

В Днепропетровской области будут судить женщину за совершение сексуального насилия над своим 8-летним сыном и изготовление порнографии с его участием.

Ужасный инцидент произошел в городе Каменское.

Об этом сообщили в отделе информационной политики Днепропетровской областной прокуратуры.

Женщине направили обвинительный акт по фактам совершения сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка и изготовления, хранения, сбыта детской порнографии согласно частям 4 и 6 статьи 153, а также частей 1, 3, 4 статьи 301-1 Уголовного Кодекса Украины.

В материале дела отмечается, что женщина неоднократно насиловала собственного восьмилетнего сына и записывала на мобильный телефон. Все записи она загружала в Интернет и продавала.

Во время проведения обыска по месту жительства обвиняемой изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и электронные носители информации, содержащие более 500 фото- и видеофайлов с детской порнографией, в том числе и при участии ее сына, — сообщили в публикации.

Женщина находится под стражей без права внесения залога.

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