Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине горе-мать снимала порнографию с участием 8-летнего сына

Сегодня 13:05
просмотров

В Днепропетровской области будут судить женщину за совершение сексуального насилия над своим 8-летним сыном и изготовление порнографии с его участием.

Новости Днепра про На Днепропетровщине горе-мать снимала порнографию с участием 8-летнего сына

Ужасный инцидент произошел в городе Каменское.

Об этом сообщили в отделе информационной политики Днепропетровской областной прокуратуры.

Женщине направили обвинительный акт по фактам совершения сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка и изготовления, хранения, сбыта детской порнографии согласно частям 4 и 6 статьи 153, а также частей 1, 3, 4 статьи 301-1 Уголовного Кодекса Украины.

В материале дела отмечается, что женщина неоднократно насиловала собственного восьмилетнего сына и записывала на мобильный телефон. Все записи она загружала в Интернет и продавала.

Во время проведения обыска по месту жительства обвиняемой изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и электронные носители информации, содержащие более 500 фото- и видеофайлов с детской порнографией, в том числе и при участии ее сына, — сообщили в публикации.

Женщина находится под стражей без права внесения залога.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине горе-мать снимала порнографию с участием 8-летнего сынаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине горе-мать снимала порнографию с участием 8-летнего сынаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине мужчина заболел ботулизмом после того, как съел рыбу
    Новости Днепра
    Сегодня 11:45
    На Днепропетровщине мужчина заболел ботулизмом после того, как съел рыбу

    В Новомосковске мужчина отравился речной рыбой домашнего приготовления.

    В Кривом Роге сын разрыл могилу отца, потому что тот ему приснился и попросил принести духи
    Новости Днепра
    Сегодня 11:05
    В Кривом Роге сын разрыл могилу отца, потому что тот ему приснился и попросил принести духи

    В Кривом Роге на Днепропетровщине произошел странный инцидент.

    На Днепропетровщине автомобиль сбил 9-летнего ребенка, который ехал на велосипеде
    Новости Днепра
    Сегодня 10:56
    На Днепропетровщине автомобиль сбил 9-летнего ребенка, который ехал на велосипеде

    В Апостоловом Криворожского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя…

    В Кривом Роге спасатели снимали кота с 9 этажа жилого дома
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    В Кривом Роге спасатели снимали кота с 9 этажа жилого дома

    Сотрудников ГСЧС вызвали на одну из улиц Кривого Рога для…

    Последние новости

    Скоро будет урожай: в ботсаду Днепра цветет хурма
    Скоро будет урожай: в ботсаду Днепра цветет хурма

    В Ботаническом саду в Днепре цветет хурма.

    Сегодня 13:21
    2
    просмотров
    В Днепре предоставляют государственную помощь на детей: как и где оформить
    В Днепре предоставляют государственную помощь на детей: как и где оформить

    В Днепре семьи с детьми могут получить государственную социальную помощь.

    Сегодня 12:38
    4
    просмотров
    Стало известно, когда ограниченно пригодным нужно пройти перекомиссию
    Стало известно, когда ограниченно пригодным нужно пройти перекомиссию

    Выяснилось, когда мужчинам со статусом "ограниченно годен" нужно пройти перекомиссию и сколько времени на это дается.

    Сегодня 12:36
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина заболел ботулизмом после того, как съел рыбу
    На Днепропетровщине мужчина заболел ботулизмом после того, как съел рыбу

    В Новомосковске мужчина отравился речной рыбой домашнего приготовления.

    Сегодня 11:45
    0
    просмотров
    В Кривом Роге сын разрыл могилу отца, потому что тот ему приснился и попросил принести духи
    В Кривом Роге сын разрыл могилу отца, потому что тот ему приснился и попросил принести духи

    В Кривом Роге на Днепропетровщине произошел странный инцидент.

    Сегодня 11:05
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине автомобиль сбил 9-летнего ребенка, который ехал на велосипеде
    На Днепропетровщине автомобиль сбил 9-летнего ребенка, который ехал на велосипеде

    В Апостоловом Криворожского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя автомобиля "Skoda" и девятилетнего ребенка, который ехал на велосипеде.

    Сегодня 10:56
    2
    просмотров
    В Днепре на все лето перекроют улицу Владимира Великого: как будет курсировать транспорт
    В Днепре на все лето перекроют улицу Владимира Великого: как будет курсировать транспорт

    В Днепре на три месяца перекроют улицу Владимира Мономаха.

    Сегодня 10:29
    2
    просмотров
    В Кривом Роге спасатели снимали кота с 9 этажа жилого дома
    В Кривом Роге спасатели снимали кота с 9 этажа жилого дома

    Сотрудников ГСЧС вызвали на одну из улиц Кривого Рога для спасения котенка.

    Сегодня 10:00
    2
    просмотров
    В Днепре 29 мая общественный транспорт будет работать в штатном режиме, но не весь: какие изменения
    В Днепре 29 мая общественный транспорт будет работать в штатном режиме, но не весь: какие изменения

    Днепровский городской совет сообщает жителям Днепра об изменениях в работе общественного транспорта 29 мая.

    Сегодня 09:07
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации
    На Днепропетровщине суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации

    В Днепропетровской области судили мужчину, который официально отказался от мобилизации после того, как получил повестку.

    Сегодня 08:33
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх