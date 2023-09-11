В Кривом Роге прогремели взрывы: комментарий Вилкула

В Днепропетровской области в 07:21 объявили воздушную тревогу.

Вскоре в Кривом Роге прогремели взрывы.

Эту информацию подтвердил глава Рады обороны города Александр Вилкул. Он призвал ничего не снимать и не выкладывать в интернет!

Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, – написал он.

Отметим, в Воздушных силах сообщали, что к Кривому Рогу приближается группа ударных дронов.

Пожалуйста, будьте в безопасных местах!

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