В Кривом Роге прогремели взрывы: комментарий Вилкула

Вскоре в Кривом Роге прогремели взрывы.
Эту информацию подтвердил глава Рады обороны города Александр Вилкул. Он призвал ничего не снимать и не выкладывать в интернет!
Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, – написал он.
Отметим, в Воздушных силах сообщали, что к Кривому Рогу приближается группа ударных дронов.
Пожалуйста, будьте в безопасных местах!
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Сегодня ночью и утром в Кривом Роге были слышны взрывы.
Погибшему был 31 год.
По словам президента, это было прямое попадание из ПТРК.
Сегодня враг снова совершил атаку с использованием артиллерии по Никополю.…
Сегодня ночью и утром в Кривом Роге были слышны взрывы.
Погибшему был 31 год.
Будьте осторожны!
По словам президента, это было прямое попадание из ПТРК.
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