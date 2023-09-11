У Кривому Розі пролунали вибухи: коментар Вілкула

Невдовзі у Кривому Розі пролунали вибухи.
Цю інформацію підтвердив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста. Він закликав нічого не знімати та не викладати в інтернет!
Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – написав він.
Зазначимо, що у Повітряних силах повідомляли, що до Кривого Рогу наближається група ударних дронів.
Будь ласка, будьте в безпечних місцях!
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