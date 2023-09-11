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У Кривому Розі пролунали вибухи: коментар Вілкула

Сьогодні 07:49
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На Дніпропетровщині о 07:21 оголосили повітряну тривогу.

Новости Днепра про У Кривому Розі пролунали вибухи: коментар Вілкула

Невдовзі у Кривому Розі пролунали вибухи.

Цю інформацію підтвердив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста. Він закликав нічого не знімати та не викладати в інтернет!

Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – написав він.

Новости Днепра про У Кривому Розі пролунали вибухи: коментар Вілкула

Зазначимо, що у Повітряних силах повідомляли, що до Кривого Рогу наближається група ударних дронів.

Новости Днепра про У Кривому Розі пролунали вибухи: коментар Вілкула

Будь ласка, будьте в безпечних місцях!

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Новости Днепра про У Кривому Розі пролунали вибухи: коментар ВілкулаУкраїнська

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