У кого в Дніпрі не буде світла 11 вересня: адреси

Комунальники з ЦЕК планують провести планові ремонтні роботи у понеділок, 11 вересня.

Деякі мешканці Дніпра залишаться вдень без світла.

Електроенергії не буде з 8:00 до 18:00 за такими адресами:

вул. Робоча: 152, 154, 158, 160, 162;

вул. Перемоги: 202, 204, 206, 210;

вул. Василя Сліпака: 23, 25;

вул. Гладкова: 11, 13, 17, 17А, 25, 27, 29, 31, 47;

вул. Івана Франка: 1-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (непарні), 31А;

пров. Івана Франка: 1-11 (непарні), 11А, 13, 15;

вул. Академіка Янгеля: 26, 28, 32, 34, 38А;

вул. Новобудівельна: 7;

тупік Будівельний: 1;

вул. Інженерна: 2, 2А, 2Б, 2Д, 4, 4А, 6;

вул. Казакевича: 1-4;

просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118Д, 118К, 119-133 (непарні), 133Б.

Також ремонтні роботи плануються у Криворізькому району у понеділок з 07:30 до 18:00 за адресами:

просп. Перемоги: 41.З 07:30 до 19:30:

вул. Гірників: 46.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, скільки коштуватиме підготовка до можливого блекауту-2023 у Дніпрі.

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