Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У кого в Дніпрі не буде світла 11 вересня: адреси

Сьогодні 19:58
просмотров

Комунальники з ЦЕК планують провести планові ремонтні роботи у понеділок, 11 вересня.

Новости Днепра про У кого в Дніпрі не буде світла 11 вересня: адреси

Деякі мешканці Дніпра залишаться вдень без світла.

Електроенергії не буде з 8:00 до 18:00 за такими адресами:

  • вул. Робоча: 152, 154, 158, 160, 162;
  • вул. Перемоги: 202, 204, 206, 210;
  • вул. Василя Сліпака: 23, 25;
  • вул. Гладкова: 11, 13, 17, 17А, 25, 27, 29, 31, 47;
  • вул. Івана Франка: 1-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (непарні), 31А;
  • пров. Івана Франка: 1-11 (непарні), 11А, 13, 15;
  • вул. Академіка Янгеля: 26, 28, 32, 34, 38А;
  • вул. Новобудівельна: 7;
  • тупік Будівельний: 1;
  • вул. Інженерна: 2, 2А, 2Б, 2Д, 4, 4А, 6;
  • вул. Казакевича: 1-4;
  • просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118Д, 118К, 119-133 (непарні), 133Б.

Також ремонтні роботи плануються у Криворізькому району у понеділок з 07:30 до 18:00 за адресами:

  • просп. Перемоги: 41.З 07:30 до 19:30:
  • вул. Гірників: 46.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, скільки коштуватиме підготовка до можливого блекауту-2023 у Дніпрі.

Читайте також:

Новости Днепра про У кого в Дніпрі не буде світла 11 вересня: адресиУкраїнська Новости Днепра про У кого в Дніпрі не буде світла 11 вересня: адресиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Ворог сьогодні знов обстрілював Нікополь з артилерії
Новини Дніпра
Сьогодні 19:15
Ворог сьогодні знов обстрілював Нікополь з артилерії

Сьогодні ворог знов здійснив атаку із використанням артилерії по Нікополю.…

Колишній співробітник ДСНС з Дніпра підпалював авто по Україні на замовлення
Новини Дніпра
Сьогодні 18:12
Колишній співробітник ДСНС з Дніпра підпалював авто по Україні на замовлення

Прокуратура довела, що колишній працівник служби ДСНС з Дніпропетровської області…

Діти Дніпра розмалювали Галявину казок у парку Глоби
Новини Дніпра
Сьогодні 16:57
Діти Дніпра розмалювали Галявину казок у парку Глоби

Юні таланти з Дніпра власноруч розмалювали культових дитячих героїв у…

На Дніпропетровщині вчителька відсвяткувала свій 102-й день народження
Новини Дніпра
Сьогодні 15:49
На Дніпропетровщині вчителька відсвяткувала свій 102-й день народження

Легендарну довгожительку з міста Покров Дніпропетровської області привітали місцеві чиновники.

Наверх