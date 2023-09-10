У кого в Дніпрі не буде світла 11 вересня: адреси
Комунальники з ЦЕК планують провести планові ремонтні роботи у понеділок, 11 вересня.
Деякі мешканці Дніпра залишаться вдень без світла.
Електроенергії не буде з 8:00 до 18:00 за такими адресами:
вул. Робоча: 152, 154, 158, 160, 162;
вул. Перемоги: 202, 204, 206, 210;
вул. Василя Сліпака: 23, 25;
вул. Гладкова: 11, 13, 17, 17А, 25, 27, 29, 31, 47;
вул. Івана Франка: 1-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (непарні), 31А;
пров. Івана Франка: 1-11 (непарні), 11А, 13, 15;
вул. Академіка Янгеля: 26, 28, 32, 34, 38А;
вул. Новобудівельна: 7;
тупік Будівельний: 1;
вул. Інженерна: 2, 2А, 2Б, 2Д, 4, 4А, 6;
вул. Казакевича: 1-4;
просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118Д, 118К, 119-133 (непарні), 133Б.
Також ремонтні роботи плануються у Криворізькому району у понеділок з 07:30 до 18:00 за адресами:
просп. Перемоги: 41.З 07:30 до 19:30:
вул. Гірників: 46.
Нагадаємо, що раніше ми
повідомляли про те, скільки коштуватиме підготовка до можливого блекауту-2023 у Дніпрі.
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Українська Русский Козенко Антон
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