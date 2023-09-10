У Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві музиканта

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Поліція встановила, що до злочину причетний 21-річний дніпрянин. 4 вересня, під час сварки, яка виникла між чоловіками у квартирі в Самарському районі міста Дніпра, він завдав 41-річному потерпілому численні ножові поранення.
Молодик забрав знаряддя вбивства забрав із собою і підкинув на місце злочину інший ніж.
Окрім цього, він намагався стерти сліди крові. Для цього чоловік використовував спиртовий розчин.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні умисного вбивства. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.
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