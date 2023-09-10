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У Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві музиканта

Сьогодні 20:18
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Поліція затримала молодика, якого підозрюють у наджорстокому вбивстві музиканта філармонії Олександра Петрова.

Новости Днепра про У Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві музиканта

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Поліція встановила, що до злочину причетний 21-річний дніпрянин. 4 вересня, під час сварки, яка виникла між чоловіками у квартирі в Самарському районі міста Дніпра, він завдав 41-річному потерпілому численні ножові поранення.

Молодик забрав знаряддя вбивства забрав із собою і підкинув на місце злочину інший ніж.

Окрім цього, він намагався стерти сліди крові. Для цього чоловік використовував спиртовий розчин.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні умисного вбивства. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.

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Новости Днепра про У Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві музикантаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві музикантаРусский

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