Колишній співробітник ДСНС з Дніпра підпалював авто по Україні на замовлення

Прокуратура довела, що колишній працівник служби ДСНС з Дніпропетровської області створив справжній злочинний синдикат.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Співробітник одного з підрозділів ДСНС створив справжню злочинну організацію, разом із двома своїми спільниками.

Чоловіки займались підпалом чужого рухомого майна на замовлення.

Злочинці ретельно відстежували майбутню жертву та чекали слушної нагоди, щоб скоїти правопорушення.

У період з 2019 по 2022 вони скоїли 3 підпала елітних авто в Одесі. Внаслідок цих дій власникам завдали збитків майже на 2 млн гривень.

Організатору призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, двом співучасникам – 6,5 та 5 років позбавлення волі.

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