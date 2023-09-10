У кого в Днепре не будет света 11 сентября: адреса

Коммунальщики по ЦЭК планируют провести плановые ремонтные работы в понедельник, 11 сентября.

Некоторые жители Днепра останутся днем ​​без света.

Электроэнергии не будет с 8:00 до 18:00 по следующим адресам:

ул. Рабочая: 152, 154, 158, 160, 162;

ул. Победы: 202, 204, 206, 210;

ул. Василия Слепака: 23, 25;

ул. Гладкова: 11, 13, 17, 17А, 25, 27, 29, 31, 47;

ул. Ивана Франка: 1-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (непарные), 31А;

проулок Ивана Франка: 1-11 (непарные), 11А, 13, 15;

ул. Академика Янгеля: 26, 28, 32, 34, 38А;

ул. Новостройская: 7;

тупик Строительный: 1;

ул. Инженерная: 2, 2А, 2Б, 2Д, 4, 4А, 6;

ул. Казакевича: 1-4;

просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118Д, 118К, 119-133 (непарные), 133Б.

Также ремонтные работы планируются в Криворожском районе в понедельник с 07:30 до 18:00 по адресам:

просп. Победы: 41.З 07:30 до 19:30:

ул. Горняков: 46.

Напомним, ранее мы сообщали о том, сколько будет стоить подготовка к возможному блекауту-2023 в Днепре.

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