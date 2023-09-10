У кого в Днепре не будет света 11 сентября: адреса

Некоторые жители Днепра останутся днем без света.
Электроэнергии не будет с 8:00 до 18:00 по следующим адресам:
Также ремонтные работы планируются в Криворожском районе в понедельник с 07:30 до 18:00 по адресам:
Напомним, ранее мы сообщали о том, сколько будет стоить подготовка к возможному блекауту-2023 в Днепре.
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