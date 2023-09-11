В Днепре и области снова объявили чрезвычайную опасность: что произошло

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают: 11 сентября на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
11 сентября: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью 5-10°С, днем 21-26°С; по городу Днепр ночью 8-10°С, днем 21-23°С.
12 сентября: переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°С, днем 22-27°С.
13 сентября: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°С, днем 22-27°С.
В этот период будьте максимально осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!
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