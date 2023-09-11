В Кривом Роге в реке утонул мужчина: был в 20 метрах от берега

В воскресенье, 10 сентября, в Кривом Роге произошел несчастный случай. Там в Центрально-Городском районе в реке утонул мужчина.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.
Отмечается, что мужчина пошел купаться в водоеме и пропал. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей и правоохранителей.
ГСЧС-ники нашли утопленника в 20 метрах от берега, на глубине три метра.
Тело передали правоохранителям. Они и будут устанавливать все обстоятельства происшествия.
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