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В Кривом Роге в реке утонул мужчина: был в 20 метрах от берега

Сегодня 08:30
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Погибшему был 31 год.

Новости Днепра про В Кривом Роге в реке утонул мужчина: был в 20 метрах от берега

В воскресенье, 10 сентября, в Кривом Роге произошел несчастный случай. Там в Центрально-Городском районе в реке утонул мужчина.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

Отмечается, что мужчина пошел купаться в водоеме и пропал. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей и правоохранителей.

ГСЧС-ники нашли утопленника в 20 метрах от берега, на глубине три метра.

Тело передали правоохранителям. Они и будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

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