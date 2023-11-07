В Кривом Роге посреди дороги образовалась пропасть (ФОТО)

В Кривом Роге на улице Гетьмана Ивана Мазепы образовалась пропасть.
Несколькометровое отверстие в асфальте находится как раз там, где каждый день проезжают десятки авто, а также маршрутка №21.
В целях безопасности жители положили возле дыры шину, чтобы никто в нее не провалился.
Об этом сообщила в Facebook местная жительница Лидия Горб.
Как так получилось, что на улице Гетьмана Ивана Мазепы появилась такая дыра в асфальте на перекрестке агит площадки, где проезжает маршрутное такси №21, – возмущается женщина.
Водителей призывают быть осторожными на этом участке дороги!
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