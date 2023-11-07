В Кривом Роге посреди дороги образовалась пропасть (ФОТО)

Водителей призывают быть осторожными!

В Кривом Роге на улице Гетьмана Ивана Мазепы образовалась пропасть.

Несколькометровое отверстие в асфальте находится как раз там, где каждый день проезжают десятки авто, а также маршрутка №21.

В целях безопасности жители положили возле дыры шину, чтобы никто в нее не провалился.

Об этом сообщила в Facebook местная жительница Лидия Горб.

Как так получилось, что на улице Гетьмана Ивана Мазепы появилась такая дыра в асфальте на перекрестке агит площадки, где проезжает маршрутное такси №21, – возмущается женщина.

Водителей призывают быть осторожными на этом участке дороги!

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