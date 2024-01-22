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В Кривом Роге посетитель «под мухой» чуть не разгромил суши-бар

Сегодня 16:23
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В Кривом Роге мужчину, который буянил в суши-баре, успокаивали правоохранители.

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На днях полицейским охраны пришлось успокаивать мужчину, который придя «под мухой» суше-бар в Кривом Роге, начал буянить. Неадекватный посетитель чуть не разгромил суши-бар. Сигнал тревоги от персонала заведения получили правоохранители вечером.

Как сообщили впоследствии на странице Полиции охраны Кривого Рога, мужчина, цапнув лишнего, посетил суши-бар, но вместо того, чтобы заказать еду и спокойно себе уйти, он начал вести себя неадекватно и придираться к посетителям.

Перекусить хулигана не удалось. Персонал суши-бара вызвал полицию, которая быстренько приехав на вызов, забрала дебошира в отделение.

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Напомним, в Днепропетровской области 16-летняя девочка прыгнула в шахту лифта с высоты 7-го этажа.

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