У Кривому Розі відвідувач “під мухою” ледь не розгромив суші-бар

У Кривому Розі чолов'ягу, який буянив у суші-барі, заспокоювали правоохоронці.

Днями поліціянтами охорони довелося заспокоювати чоловіка, який прийшовши “під мухою” до суші-бару в Кривому Розі, почав буянити. Неадекватний відвідувач ледь не розгромив суші-бар. Сигнал тривоги від персоналу закладу отримали правоохоронці ввечері.

Як повідомили згодом на сторінці Поліції охорони Кривого Рогу, чолов’яга, цяпнувши зайвого, завітав до суші-бару, але замість того, щоб замовити їжу та спокійно собі піти, він почав поводити себе неадекватно та чіплятися до відвідувачів.

Перекусити хулігану не вдалося. Персонал суші-бару викликав поліцію, яка швиденько приїхавши на виклик, забрала дебошира до відділку.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 16-річна дівчинка стрибнула у шахту ліфта з висоти 7-го поверху.

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