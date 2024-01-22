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У Кривому Розі відвідувач “під мухою” ледь не розгромив суші-бар

Сьогодні 16:23
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У Кривому Розі чолов'ягу, який буянив у суші-барі, заспокоювали правоохоронці.

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Днями поліціянтами охорони довелося заспокоювати чоловіка, який прийшовши “під мухою” до суші-бару в Кривому Розі, почав буянити. Неадекватний відвідувач ледь не розгромив суші-бар. Сигнал тривоги від персоналу закладу отримали правоохоронці ввечері. 

Як повідомили згодом на сторінці Поліції охорони Кривого Рогу, чолов’яга, цяпнувши зайвого, завітав до суші-бару, але замість того, щоб замовити їжу та спокійно собі піти, він почав поводити себе неадекватно та чіплятися до відвідувачів. 

Перекусити хулігану не вдалося. Персонал суші-бару викликав поліцію, яка швиденько приїхавши на виклик, забрала дебошира до відділку.

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Нагадаємо, на Дніпропетровщині 16-річна дівчинка стрибнула у шахту ліфта з висоти 7-го поверху.

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