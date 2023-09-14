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В Кривом Роге поймали карпа-гиганта: затянул почти на 10 кг (ФОТО)

Сегодня 13:58
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Рыбалка – это один из самых популярных видов отдыха.

Новости Днепра про В Кривом Роге поймали карпа-гиганта: затянул почти на 10 кг (ФОТО)

Очень часто рыбаки не просто ловят рыбу, а добывают трофеи.

Так, житель Кривого Рога Иван Жеребило поймал карпа-гиганта – его вес 9,3 кг.

Радостной новостью мужчина поделился в Facebook-сообществе «Рыбалка Кривой Рог».

Новости Днепра про В Кривом Роге поймали карпа-гиганта: затянул почти на 10 кг (ФОТО)

Кроме того, по словам Ивана, в этот день ему и его друзьям удалось поймать еще несколько крупных карпов: 5,6; 3,5 и 2 кг, а также почти 6-килограммового амура.

Новости Днепра про В Кривом Роге поймали карпа-гиганта: затянул почти на 10 кг (ФОТО)

В комментариях под постом мужчину поздравили с таким уловом.

Новости Днепра про В Кривом Роге поймали карпа-гиганта: затянул почти на 10 кг (ФОТО)

Новости Днепра про В Кривом Роге поймали карпа-гиганта: затянул почти на 10 кг (ФОТО)

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Новости Днепра про В Кривом Роге поймали карпа-гиганта: затянул почти на 10 кг (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Кривом Роге поймали карпа-гиганта: затянул почти на 10 кг (ФОТО)Русский

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