В Кривом Роге поймали карпа-гиганта: затянул почти на 10 кг (ФОТО)

Очень часто рыбаки не просто ловят рыбу, а добывают трофеи.
Так, житель Кривого Рога Иван Жеребило поймал карпа-гиганта – его вес 9,3 кг.
Радостной новостью мужчина поделился в Facebook-сообществе «Рыбалка Кривой Рог».
Кроме того, по словам Ивана, в этот день ему и его друзьям удалось поймать еще несколько крупных карпов: 5,6; 3,5 и 2 кг, а также почти 6-килограммового амура.
В комментариях под постом мужчину поздравили с таким уловом.
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