В Кривом Роге поймали карпа-гиганта: затянул почти на 10 кг (ФОТО)

Рыбалка – это один из самых популярных видов отдыха.

Очень часто рыбаки не просто ловят рыбу, а добывают трофеи.

Так, житель Кривого Рога Иван Жеребило поймал карпа-гиганта – его вес 9,3 кг.

Радостной новостью мужчина поделился в Facebook-сообществе «Рыбалка Кривой Рог».

Кроме того, по словам Ивана, в этот день ему и его друзьям удалось поймать еще несколько крупных карпов: 5,6; 3,5 и 2 кг, а также почти 6-килограммового амура.

В комментариях под постом мужчину поздравили с таким уловом.

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