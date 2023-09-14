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У Кривому Розі спіймали коропа-гіганта: затягнув на майже 10 кг (ФОТО)

Сьогодні 13:58
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Риболовля ˗ це один із найпопулярніших видів відпочинку.

Новости Днепра про У Кривому Розі спіймали коропа-гіганта: затягнув на майже 10 кг (ФОТО)

Дуже часто рибалки не просто ловлять рибу, а здобувають трофеї.

Так, мешканець Кривого Рогу Іван Жеребило спіймав коропа-гіганта – його вага 9,3 кг.

Радісною новиною чоловік поділився у Facebook-спільноті “Рибалка Кривий Ріг”.

Новости Днепра про У Кривому Розі спіймали коропа-гіганта: затягнув на майже 10 кг (ФОТО)

Крім того, за словами Івана, у цей день йому та його друзям вдалося спіймати ще кілька великих коропів: 5,6; 3,5 та 2 кг, а також майже 6-кілограмового амура.

Новости Днепра про У Кривому Розі спіймали коропа-гіганта: затягнув на майже 10 кг (ФОТО)

У коментарях під дописом чоловіка привітали з таким уловом.

Новости Днепра про У Кривому Розі спіймали коропа-гіганта: затягнув на майже 10 кг (ФОТО)

Новости Днепра про У Кривому Розі спіймали коропа-гіганта: затягнув на майже 10 кг (ФОТО)

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Новости Днепра про У Кривому Розі спіймали коропа-гіганта: затягнув на майже 10 кг (ФОТО)Українська

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