У Кривому Розі спіймали коропа-гіганта: затягнув на майже 10 кг (ФОТО)

Дуже часто рибалки не просто ловлять рибу, а здобувають трофеї.
Так, мешканець Кривого Рогу Іван Жеребило спіймав коропа-гіганта – його вага 9,3 кг.
Радісною новиною чоловік поділився у Facebook-спільноті “Рибалка Кривий Ріг”.
Крім того, за словами Івана, у цей день йому та його друзям вдалося спіймати ще кілька великих коропів: 5,6; 3,5 та 2 кг, а також майже 6-кілограмового амура.
У коментарях під дописом чоловіка привітали з таким уловом.
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