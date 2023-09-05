В Кривом Роге планируют потратить четверть миллиона гривен на доски для объявлений

На сайте закупок Prozzoro появился тендер от Покровского районного совета Кривого Рога. Планируется приобрести и установить информационные доски на остановках общественного транспорта.
За 15 стендов планируется заплатить 225 тысяч гривен. Сюда также входит цена установки этих конструкций. Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 30 ноября 2023
Таким образом, средняя стоимость одной доски — 15 тысяч гривен. Как утверждает OBOZREVATEL, подобные конструкции можно приобрести гораздо дешевле.
Обычные доски для объявлений стоят около 600 грн. Дорогие железные доски будут стоить 10 тыс. грн.
В тендере указано, что заказчик хочет установить конструкцию по стойке, экрану (ширина 80 см, высота – 140 см), рамки по периметру. Похожие доски можно купить по цене от 0,6 до 10 тыс. грн.
Ту, что за 10 тысяч гривен даже не нужно устанавливать на остановку, а можно поставить прямо посреди улицы.
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