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  • У Кривому Розі планують витратити чверть мільйона гривень на дошки для оголошень

У Кривому Розі планують витратити чверть мільйона гривень на дошки для оголошень

Сьогодні 15:52
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Черговий досить дивний тендер оголосили в Кривому Розі.
Новости Днепра про У Кривому Розі планують витратити чверть мільйона гривень на дошки для оголошень

Фото ілюстраційне. На світлині інформаційні дошки, які встановили в Інгулецькому районі Кривого Рогу

На сайті закупівель Prozzoro з’явився тендер від Покровської районної ради Кривого Рогу. Планують придбати та встановити інформаційні дошки на зупинках громадського транспорту. 

За 15 стендів планують заплатити 225 тисяч гривень. Сюди також входить вартість встановлення цих конструкцій. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 листопада 2023

Новости Днепра про У Кривому Розі планують витратити чверть мільйона гривень на дошки для оголошень

Таким чином середня вартість однієї дошки – 15 тисяч гривень. Як стверджує OBOZREVATEL, схожі конструкції можна придбати значно дешевше. 

Звичайні дошки для об’яв коштують близько 600 грн. Дорогі залізні дошки вартуватимуть 10 тис. грн.

У тендері вказано, що замовник хоче встановити конструкцію зі стійки, екрану (ширина 80 см, висота – 140 см), рамки по периметру. Схожі дошки можна придбати за ціною від 0,6 до 10 тис. грн.

Ту, що за 10 тисяч гривень навіть не потрібно встановлювати на зупинку, а можна поставити просто посеред вулиці. 

Новости Днепра про У Кривому Розі планують витратити чверть мільйона гривень на дошки для оголошень

Серед ймовірних варіантів дошки, які можна повісити на зупинку. Такі коштують 600-700 грн за штуку. Це майже вдесятеро менше, ніж вартість дошки від місцевої влади.

Новости Днепра про У Кривому Розі планують витратити чверть мільйона гривень на дошки для оголошень

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Новости Днепра про У Кривому Розі планують витратити чверть мільйона гривень на дошки для оголошеньУкраїнська

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