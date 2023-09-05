У Кривому Розі планують витратити чверть мільйона гривень на дошки для оголошень

Черговий досить дивний тендер оголосили в Кривому Розі.

На сайті закупівель Prozzoro з’явився тендер від Покровської районної ради Кривого Рогу. Планують придбати та встановити інформаційні дошки на зупинках громадського транспорту.

За 15 стендів планують заплатити 225 тисяч гривень. Сюди також входить вартість встановлення цих конструкцій. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 листопада 2023

Таким чином середня вартість однієї дошки – 15 тисяч гривень. Як стверджує OBOZREVATEL, схожі конструкції можна придбати значно дешевше.

Звичайні дошки для об’яв коштують близько 600 грн. Дорогі залізні дошки вартуватимуть 10 тис. грн.

У тендері вказано, що замовник хоче встановити конструкцію зі стійки, екрану (ширина 80 см, висота – 140 см), рамки по периметру. Схожі дошки можна придбати за ціною від 0,6 до 10 тис. грн.

Ту, що за 10 тисяч гривень навіть не потрібно встановлювати на зупинку, а можна поставити просто посеред вулиці.

Серед ймовірних варіантів дошки, які можна повісити на зупинку. Такі коштують 600-700 грн за штуку. Це майже вдесятеро менше, ніж вартість дошки від місцевої влади.

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