Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге мужчина избил знакомого до смерти

Сегодня 18:27
просмотров

29 мая примерно в 07:30 в полицию поступило сообщение о смерти 58-летнего мужчины. Как выяснили правоохранители, он скончался в результате многочисленных травм.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина избил знакомого до смерти

Полицейские установили, что к преступлению причастен 51-летний местный житель. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник избил знакомого. Потерпевший вернулся домой, где от полученных травм скончался.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 18-летний парень стрелял в свою девушку: что говорят в полиции

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина избил знакомого до смертиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина избил знакомого до смертиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Из-за перебоев с электроэнергией в Днепре некоторые трамваи и троллейбусы приостановили движение
    Новости Днепра
    Сегодня 14:44
    Из-за перебоев с электроэнергией в Днепре некоторые трамваи и троллейбусы приостановили движение

    Важно!

    Чиновница Никопольского горсовета требовала взятку от волонтера
    Новости Днепра
    Сегодня 13:56
    Чиновница Никопольского горсовета требовала взятку от волонтера

    В Никополе на взятке задержали чиновника горсовета.

    Ночью ушла из дома и пропала: на Днепропетровщине разыскивают 16-летнюю девушку
    Новости Днепра
    Сегодня 12:59
    Ночью ушла из дома и пропала: на Днепропетровщине разыскивают 16-летнюю девушку

    Нужна ваша помощь!

    В одном из районов Днепропетровской области сократили комендантский час
    Новости Днепра
    Сегодня 12:23
    В одном из районов Днепропетровской области сократили комендантский час

    В Никопольщине снова изменили продолжительность комендантского часа.

    Последние новости

    На Днепропетровщине в одном из районов изменится продолжительность комендантского часа
    На Днепропетровщине в одном из районов изменится продолжительность комендантского часа

    В Никопольском районе с 1 июня изменится продолжительность комендантского часа.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Ситуация на фронте сегодня 30 мая
    Ситуация на фронте сегодня 30 мая

    Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, а украинские военные атаковали 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Каменных баб возле исторического музея в Днепре поселили в бронированные «домики»: зачем
    Каменных баб возле исторического музея в Днепре поселили в бронированные «домики»: зачем

    Половецких каменных баб, живущих на территории исторического музея, поселили в бронированные домики.

    Сегодня 17:40
    просмотров
    Когда отмечаем Троицу в 2023 году и что нельзя делать в этот день
    Когда отмечаем Троицу в 2023 году и что нельзя делать в этот день

    В это воскресенье православные христиане будут отмечать праздник Троицы. Почему он считается одним из главных церковных праздников, что значит, какие есть приметы, что можно и нельзя делать, а также будет ли выходное в следующий послед праздника понедельник – разбирались журналисты…

    Сегодня 17:39
    просмотров
    На россии объявили в розыск Валерия Залужного
    На россии объявили в розыск Валерия Залужного

    Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

    Сегодня 17:11
    0
    просмотров
    Официально: в Днепре этим летом запретили купаться на пляжах
    Официально: в Днепре этим летом запретили купаться на пляжах

    На этот раз снова без пляжей.

    Сегодня 16:48
    просмотров
    В Днепре задержали «вооруженного барона», торговавшего гранатами
    В Днепре задержали «вооруженного барона», торговавшего гранатами

    В Днепре поймали торговца оружием.

    Сегодня 16:27
    просмотров
    СБУ массово рассылает днепрянам смс-сообщения: зачем
    СБУ массово рассылает днепрянам смс-сообщения: зачем

    Если вам пришло сообщение от СБУ, не пугайтесь!

    Сегодня 15:35
    0
    просмотров
    Не выходит на связь неделю: в Днепре исчез 24-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи
    Не выходит на связь неделю: в Днепре исчез 24-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи

    Мужчина уже неделю не выходил на связь.

    Сегодня 15:34
    просмотров
    Верховная Рада уменьшила предельный возраст призывников в Украине
    Верховная Рада уменьшила предельный возраст призывников в Украине

    Предельный возраст снизили на два года.

    Сегодня 14:56
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх