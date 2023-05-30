В Кривом Роге мужчина избил знакомого до смерти

29 мая примерно в 07:30 в полицию поступило сообщение о смерти 58-летнего мужчины. Как выяснили правоохранители, он скончался в результате многочисленных травм.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 51-летний местный житель. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник избил знакомого. Потерпевший вернулся домой, где от полученных травм скончался.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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