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У Кривому Розі чоловік побив знайомого до смерті

Сьогодні 18:27
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29 травня приблизно о 07:30 до поліції надійшло повідомлення про смерть 58-річного чоловіка. Як з'ясували правоохоронці, він помер внаслідок численних травм.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік побив знайомого до смерті

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 51-річний місцевий мешканець. Між чоловіками виникла сварка, в ході якої зловмисник побив знайомого по голові. Потерпілий повернувся додому, де від отриманих травм помер.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 18-річний хлопець стріляв у свою дівчину: що кажуть у поліції.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік побив знайомого до смертіУкраїнська

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