У Кривому Розі чоловік побив знайомого до смерті

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 51-річний місцевий мешканець. Між чоловіками виникла сварка, в ході якої зловмисник побив знайомого по голові. Потерпілий повернувся додому, де від отриманих травм помер.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 18-річний хлопець стріляв у свою дівчину: що кажуть у поліції.
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