У Дніпрі затримали “збройного барона”, який торгував гранатами

Як повідомили в поліції, 29 травня правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, який торгував гранатами. “Збройного барона” спіймали на гарячому, коли він передавав клієнту сім бойових гранат. Відомо, що за свої послуги він просив 7 тисяч гривень.
Усі боєприпаси вилучили та відправили на експертизу. Пізніше в помешканні затриманого провели обшуки. У домі чоловіка, який вже раніше був судимий, знайшли ще три корпуси гранат Ф-1, чотири запали типу УЗРГМ, тротилову шашку вагою 200 г та 455 патронів різного калібру.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У той же день його оголосили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 18-річний хлопець випадково вистрілив у свою дівчину, коли хизувався пістолетом.
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