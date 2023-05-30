СБУ масово розсилає дніпрянам смс-повідомлення: навіщо - Днепр Инфо
СБУ масово розсилає дніпрянам смс-повідомлення: навіщо
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Сегодня 15:35

Якщо вам надійшло повідомлення від СБУ, не лякайтеся!

Новости Днепра про СБУ масово розсилає дніпрянам смс-повідомлення: навіщо

Служба безпеки України масово розсилає дніпрянам смс-повідомлення із закликом припинити онлайн-трансляції камер спостереження.

Як зазначено у повідомленні, такі трансляції може використовувати ворог для коригування ракетних ударів. Також там просять громадян при виявленні онлайн-трансляцій повідомляти до офіційного Telegram-бота СБУ.

Просимо власників веб-камер на території України припинити онлайн-трансляцію будівель, місцевостей, доріг, комунальних, торгівельних, промислових об’єктів тощо, які можуть використовуватися ворогом для коригування ракетних ударів. При виявленні онлайн-трансляції повідомляйте до офіційного Telegram-бота СБУ. Разом переможемо! Слава Україні! – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про СБУ масово розсилає дніпрянам смс-повідомлення: навіщо

 

Зазначимо, в Україні досі працюють вуличні камери, які транслюють панорами міст у прямому ефірі. Через них росіяни можуть відстежувати місця роботи української ППО в режимі онлайн.

Так і сталося 16 травня під час масованої атаки на Київ. Подробиці тут.  

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Новости Днепра про СБУ масово розсилає дніпрянам смс-повідомлення: навіщоУкраїнська

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