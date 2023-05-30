Офіційно: у Дніпрі цього літа заборонили купатися на пляжах

Цього разу знову без пляжів.

Як повідомили у міськраді, цьогоріч в Дніпрі знову заборонили купатися на офіційних пляжах. Таке рішення 30 травня ухвалила міська комісія з питань ТБ та НС. Роблять це з міркувань безпеки, адже воєнний стан триває.

На трьох офіційних пляжах, а це зона відпочинку на Монастирському острові, Мануйлівський пляж у парку Сагайдак та Придніпровський, встановлять попереджувальні таблички.

Нагадаємо, минулого року в Дніпрі також офіційно не працювали пляжі. Тоді цю заборону пояснювали тим, що поруч немає укриттів, тому відпочивальники не зможуть сховатися у разі загрози з повітря.

Раніше ми писали, що на Монастирському острові розчищають пляж.

Читайте також:

Українська

Автор: