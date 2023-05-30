Офіційно: у Дніпрі цього літа заборонили купатися на пляжах

Як повідомили у міськраді, цьогоріч в Дніпрі знову заборонили купатися на офіційних пляжах. Таке рішення 30 травня ухвалила міська комісія з питань ТБ та НС. Роблять це з міркувань безпеки, адже воєнний стан триває.
На трьох офіційних пляжах, а це зона відпочинку на Монастирському острові, Мануйлівський пляж у парку Сагайдак та Придніпровський, встановлять попереджувальні таблички.
Нагадаємо, минулого року в Дніпрі також офіційно не працювали пляжі. Тоді цю заборону пояснювали тим, що поруч немає укриттів, тому відпочивальники не зможуть сховатися у разі загрози з повітря.
Раніше ми писали, що на Монастирському острові розчищають пляж.
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