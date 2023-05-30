У Дніпрі 18-річний хлопець стріляв у свою дівчину: що кажуть у поліції

На вулиці Богомаза у Дніпрі сталася стрілянина.

29 травня у будинку на вулиці Богомаза 18-річний хлопець вистрелив з травматичного пістолета у свою дівчину. Він влучив у ліве плече.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що це сталося випадково, коли юнак показував своїй коханій зброю, яку купив в інтернеті. Документів на пістолет у стрілка немає.

Потерпілу госпіталізували.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, пістолет правоохоронці вилучили. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Заяв від дівчини до поліції не надходило. Триває слідство.

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