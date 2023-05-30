В Днепре 18-летний парень стрелял в свою девушку: что говорят в полиции

На улице Богомаза в Днепре произошла стрельба.

29 мая в доме на улице Богомаза 18-летний парень выстрелил из травматического пистолета в свою девушку. Он попал в левое плечо.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что это произошло случайно, когда юноша показывал своей возлюбленной оружие, которое купил в интернете. Документов на пистолет у стрелка нет.

Пострадавшую госпитализировали.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Как сообщили журналисту dnepr.info, пистолет правоохранители изъяли. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Заявлений от девушки в полицию не поступало. Продолжается следствие.

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