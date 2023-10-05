В Кривом Роге мужчина не захотел мобилизоваться, потому что «присягнул на верность России»

Мужчина отказался мобилизоваться в украинскую армию, потому что .. присягнул на верность России. Как сообщил криворожец, в 1994 году он учился в Томском университете, где пришлось дать обещание служить интересам РФ. Об этом идет речь в материалах Ингулецкого районного суда Кривого Рога.
В июле 2023 года криворожец, который сейчас работает геологом, получил повестку и должен был мобилизоваться на службу, однако не сделал этого. Впоследствии его посетили правоохранители и спросили причину отказа исполнять свой гражданский долг. Ответ удивил.
Мужчина пояснил, что не может присягнуть на верность Украине, потому что раньше давал присягу служить РФ. Обвиняемый гражданин Украины, но в 90-х действительно учился в России.
Дело было направлено в суд.
Позже подозреваемый заключил соглашение со следствием. Его признали виновным за ст. 336 УК Украины. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на 1 год испытательного.
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