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  • У Кривому Розі чоловік не захотів мобілізуватися, бо “присягнув на вірність Росії”

У Кривому Розі чоловік не захотів мобілізуватися, бо “присягнув на вірність Росії”

Сьогодні 14:21
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Досить дивну причину назвав мешканець Кривого Рогу, який відмовився мобілізуватися.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік не захотів мобілізуватися, бо

Чоловік відмовився мобілізуватися до української армії, бо .. присягнув на вірність Росії. Як повідомив криворіжець, у 1994 році він навчався у Томському університеті, де довелося дати обіцянку служити інтересам РФ. Про це йдеться в матеріалах Інгулецького районного суду Кривого Рогу.

У липні 2023 криворіжець, який наразі працює геологом, отримав повістку та мав мобілізуватися на службу, проте не зробив цього. Згодом до нього завітали правоохоронці та спитали причину відмови виконувати свій громадянський обов’язок. Відповідь здивувала.

Чоловік пояснив, що не може присягнути на вірність Україні, бо раніше давав присягу служити РФ. Обвинувачений громадянин України, але у 90-х дійсно навчався на Росії. 

Справу направили до суду. 

Пізніше підозрюваний уклав угоду зі слідством. Його визнали винним за ст. 336 КК України. Чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 1 рік іспитового. 

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