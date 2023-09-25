В Кривом Роге будут судить горожанку, которая «сливала» местонахождение Нацгвардии

В Кривом Роге пройдет суд над предательницей, которая оправдывала агрессию РФ против Украины и публиковала информацию о расположении подразделений ВСУ.

Очередную предательницу поймали в Кривом Роге еще в апреле. Теперь дело передали в суд.

В ходе следствия правоохранители собрали доказательства, указывающие на то, что злоумышленница использовала соцсеть, запрещенную в Украине, где активно поддерживала войну против Украины. У женщины были пророссийские взгляды. Она публично обнародовала информацию о расположении личного состава подразделения Национальной гвардии Украины.

Подозреваемая понимала, что это может навредить бойцам, но опубликовала эти данные в запретной российской соцсети.

“Переданная обвиняемой информация не размещалась в открытом доступе уполномоченными государственными органами. Ее разглашение может нанести вред обороноспособности и государственной безопасности. Кроме этого, женщина в своих сообщениях желала успехов российским военным, а в комментариях возвеличивала президента России», – говорится в сообщении.

Сейчас женщина находится под стражей. Ей сообщено о подозрении в призывах к насильственной смене государственной власти, распространении информации о расположении военных и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

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