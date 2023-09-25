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У Кривому Розі судитимуть містянку, що “зливала” місцезнаходження Нацгвардії

Сьогодні 20:54
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У Кривому Розі пройде суд над зрадницею, яка виправдовувала агресію РФ проти України і публікувала інформацію про розташування підрозділів ЗСУ.   

Новости Днепра про У Кривому Розі судитимуть містянку, що “зливала” місцезнаходження Нацгвардії

 

Чергову зрадницю піймали у Кривому Розі ще у квітні. Тепер же справу передали до суду.

Під час слідства правоохоронці зібрали докази, які вказують на те, зловмисниця використала соцмережу, заборонену в Україні, де активно підтримувала війну проти України. Жінка мала проросійські погляди. Вона публічно оприлюднила інформацію про розташування особового складу підрозділу Національної гвардії України.

Підозрювана розуміла, що це може нашкодити бійцям, але опублікувала ці дані у забороненій російській соцмережі. 

“Передана обвинуваченою інформація не розміщувалася у відкритому доступі уповноваженими державними органами. Її розголошення може завдати шкоди обороноздатності та державній безпеці. Крім цього, жінка у своїх дописах бажала успіхів російським військовим, а в коментарях возвеличувала президента рф”, – йдеться у повідомленні.

Зараз жінка перебуває під вартою. Їй повідомлено про підозру в закликах до насильницької зміни державної влади, поширенні інформації про розташування військових та запереченні збройної агресії рф проти України. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі судитимуть містянку, що “зливала” місцезнаходження НацгвардіїУкраїнська

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