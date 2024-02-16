Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге 6-летний ребенок едва не выпал с 4-го этажа

Сегодня 10:52
просмотров

Пожалуйста, не оставляйте детей дома одних!

Новости Днепра про В Кривом Роге 6-летний ребенок едва не выпал с 4-го этажа

На днях в Кривом Роге произошло чрезвычайное происшествие — 6-летний ребенок едва не выпал из окна с 4-го этажа.

Об этом сообщает Telegram-канал  “НА ЧАСІ: Кривий Ріг”.

Отмечается, что ребенка оставили дома одного, он открыл окно и начал звать маму. Неравнодушные криворожане, увидев это, вызвали спасателей.

Однако помощь ГСЧС не понадобилась, ведь 22-летняя мать как раз вернулась домой.

Вероятно, теперь молодую женщину ждет серьезный разговор с полицейскими и сотрудниками социальных служб.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге 6-летний ребенок едва не выпал с 4-го этажаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге 6-летний ребенок едва не выпал с 4-го этажаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На войне вблизи Водяного погиб металлург из Кривого Рога
Новости Днепра
Вчера 21:23
На войне вблизи Водяного погиб металлург из Кривого Рога

Погиб металлург из Кривого Рога Алексей Шевелев.

Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот
Новости Днепра
Вчера 18:11
Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот

Мужчину госпитализировали в больницу.

В Кривом Роге мужчина залез в ТЦ через окно, разбитое во время ракетной атаки
Новости Днепра
Вчера 16:40
В Кривом Роге мужчина залез в ТЦ через окно, разбитое во время ракетной атаки

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина пробрался в ТЦ через…

В Днепре рыбаков могут оштрафовать на 3,5 тыс. грн: в чем дело
Новости Днепра
Вчера 15:49
В Днепре рыбаков могут оштрафовать на 3,5 тыс. грн: в чем дело

Важная информация!

Последние новости

Погода на 16 февраля: в Днепре будет облачно
Погода на 16 февраля: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В Днепре с начала года несколько подешевела аренда квартир
В Днепре с начала года несколько подешевела аренда квартир

В Днепре в январе снизились цены на квартиры в аренду.

Вчера 22:00
3
просмотров
На войне вблизи Водяного погиб металлург из Кривого Рога
На войне вблизи Водяного погиб металлург из Кривого Рога

Погиб металлург из Кривого Рога Алексей Шевелев.

Вчера 21:23
4
просмотров
В Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет света
В Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет света

В Днепре в пятницу будут выключать свет.

Вчера 20:44
5
просмотров
Житель Днепра после успешного грабежа «порадовал» себя воровством в супермаркете
Житель Днепра после успешного грабежа «порадовал» себя воровством в супермаркете

Житель Днепра за день совершил две кражи.

Вчера 20:06
5
просмотров
Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе: когда его легализуют окончательно
Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе: когда его легализуют окончательно

В Украине в 2024 году окончательно легализуют медицинский каннабис.

Вчера 19:29
4
просмотров
В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру
В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру

В Днепре из-за утренних ракетных обстрелов повреждены дома и админсооружения.

Вчера 18:37
10
просмотров
Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот
Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот

Мужчину госпитализировали в больницу.

Вчера 18:11
8
просмотров
Сожгли дотла: в Кривом Роге вандалы систематически уничтожают биотуалеты
Сожгли дотла: в Кривом Роге вандалы систематически уничтожают биотуалеты

В Кривом Роге на Днепропетровщине вандалы взялись за уничтожение биотуалетов.

Вчера 18:04
3
просмотров
Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция
Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция

В этом году для поступления в вуз выпускники школ будут сдавать Национальный мультипредметный тест или НМТ. Украинский центр оценивания качества образования уже обнародовал демонстрационный вариант тестов. Пройти его и таким образом подготовится к будущим «экзаменам» может любой желающий.

Вчера 17:26
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх