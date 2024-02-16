В Кривом Роге 6-летний ребенок едва не выпал с 4-го этажа

На днях в Кривом Роге произошло чрезвычайное происшествие — 6-летний ребенок едва не выпал из окна с 4-го этажа.
Об этом сообщает Telegram-канал “НА ЧАСІ: Кривий Ріг”.
Отмечается, что ребенка оставили дома одного, он открыл окно и начал звать маму. Неравнодушные криворожане, увидев это, вызвали спасателей.
Однако помощь ГСЧС не понадобилась, ведь 22-летняя мать как раз вернулась домой.
Вероятно, теперь молодую женщину ждет серьезный разговор с полицейскими и сотрудниками социальных служб.
Читайте также:
Автор:
Погиб металлург из Кривого Рога Алексей Шевелев.
Мужчину госпитализировали в больницу.
В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина пробрался в ТЦ через…
Важная информация!
Хорошего дня, друзья!
В Днепре в январе снизились цены на квартиры в аренду.
Погиб металлург из Кривого Рога Алексей Шевелев.
В Днепре в пятницу будут выключать свет.
Житель Днепра за день совершил две кражи.
В Украине в 2024 году окончательно легализуют медицинский каннабис.
В Днепре из-за утренних ракетных обстрелов повреждены дома и админсооружения.
Мужчину госпитализировали в больницу.
В Кривом Роге на Днепропетровщине вандалы взялись за уничтожение биотуалетов.
В этом году для поступления в вуз выпускники школ будут сдавать Национальный мультипредметный тест или НМТ. Украинский центр оценивания качества образования уже обнародовал демонстрационный вариант тестов. Пройти его и таким образом подготовится к будущим «экзаменам» может любой желающий.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!