В Кривом Роге 6-летний ребенок едва не выпал с 4-го этажа

Пожалуйста, не оставляйте детей дома одних!

На днях в Кривом Роге произошло чрезвычайное происшествие — 6-летний ребенок едва не выпал из окна с 4-го этажа.

Об этом сообщает Telegram-канал “НА ЧАСІ: Кривий Ріг”.

Отмечается, что ребенка оставили дома одного, он открыл окно и начал звать маму. Неравнодушные криворожане, увидев это, вызвали спасателей.

Однако помощь ГСЧС не понадобилась, ведь 22-летняя мать как раз вернулась домой.

Вероятно, теперь молодую женщину ждет серьезный разговор с полицейскими и сотрудниками социальных служб.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: