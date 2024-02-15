В Днепре с начала года несколько подешевела аренда квартир

Несмотря на это, Днепр и область все еще в тройке самых дорогих городов Украины для аренды жилья.
По информации популярного портала по поиску жилья, в январе изменилась ситуация на рынке недвижимости. В некоторых городах цены снизились, а в остальных снова выросли.
Неожиданно быстро выросли (на 10%) цены на аренду жилья в Кировоградской области, где с начала войны не наблюдалось значительного удорожания.
Высокие цены традиционно установили в Киеве – в среднем 16 630 грн. А также:
Однако если сравнивать цены на аренду в Днепре в январе 2024 и декабре 2023, то они упали на 2,44%. Однокомнатная квартира в среднем обойдется в 13 тысяч гривен.
Заметим, что это средняя цена, то есть можно найти жилье как за 25 тысяч гривен, так и за 6 тысяч. Все, как всегда, зависит от района, состояния квартиры и пожеланий владельцев недвижимости.
Напомним, мы рассказывали, в каких районах Днепра самая дешевая и самая дорогая аренда квартир. А также называли город на Днепропетровщине, ставший лидером рейтинга самой дорогой посуточной аренды квартир.
Читайте также:
Автор:
Погиб металлург из Кривого Рога Алексей Шевелев.
В Днепре в пятницу будут выключать свет.
Житель Днепра за день совершил две кражи.
В Днепре из-за утренних ракетных обстрелов повреждены дома и админсооружения.
Погиб металлург из Кривого Рога Алексей Шевелев.
В Днепре в пятницу будут выключать свет.
Житель Днепра за день совершил две кражи.
В Украине в 2024 году окончательно легализуют медицинский каннабис.
В Днепре из-за утренних ракетных обстрелов повреждены дома и админсооружения.
Мужчину госпитализировали в больницу.
В Кривом Роге на Днепропетровщине вандалы взялись за уничтожение биотуалетов.
В этом году для поступления в вуз выпускники школ будут сдавать Национальный мультипредметный тест или НМТ. Украинский центр оценивания качества образования уже обнародовал демонстрационный вариант тестов. Пройти его и таким образом подготовится к будущим «экзаменам» может любой желающий.
На Академика Белелюбского гасили горящий автомобиль.
В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина пробрался в ТЦ через разбитое ракетным ударом окно.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!