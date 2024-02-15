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В Днепре с начала года несколько подешевела аренда квартир

Сегодня 22:00
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В Днепре в январе снизились цены на квартиры в аренду.

Новости Днепра про В Днепре с начала года несколько подешевела аренда квартир

Несмотря на это, Днепр и область все еще в тройке самых дорогих городов Украины для аренды жилья.

По информации популярного портала по поиску жилья, в январе изменилась ситуация на рынке недвижимости. В некоторых городах цены снизились, а в остальных снова выросли.

Неожиданно быстро выросли (на 10%) цены на аренду жилья в Кировоградской области, где с начала войны не наблюдалось значительного удорожания.

Высокие цены традиционно установили в Киеве – в среднем 16 630 грн. А также:

  • Львовской области – 14 390 грн;
  • Днепропетровской – 13 093 грн;
  • Закарпатской – 12388 грн.

Однако если сравнивать цены на аренду в Днепре в январе 2024 и декабре 2023, то они упали на 2,44%. Однокомнатная квартира в среднем обойдется в 13 тысяч гривен.

Заметим, что это средняя цена, то есть можно найти жилье как за 25 тысяч гривен, так и за 6 тысяч. Все, как всегда, зависит от района, состояния квартиры и пожеланий владельцев недвижимости.

Новости Днепра про В Днепре с начала года несколько подешевела аренда квартир

Напомним, мы рассказывали, в каких районах Днепра самая дешевая и самая дорогая аренда квартир. А также называли город на Днепропетровщине, ставший лидером рейтинга самой дорогой посуточной аренды квартир.

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