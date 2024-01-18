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Стало відомо, в яких районах Дніпра найдешевша та найдорожча оренда квартир

Сьогодні 16:22
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Аналітики двох порталів з пошуку житла підрахували, в якому районі Дніпра найдешевші та найдорожчі квартири.

Новости Днепра про Стало відомо, в яких районах Дніпра найдешевша та найдорожча оренда квартир

Ціни на оренду квартир у Дніпрі останнім часом стрімко зросли. 

За даними статистики двох відомих порталів з пошуку нерухомості, ціни на однокімнатні квартири у січні, у порівнянні з груднем зросли на 5%. Аналітики підрахували середню вартість оренди житла в різних районах міста.

Очікувано, але перші позиції рейтингу зайняли райони правобережної частини Дніпра. Виняток – Новокодацький район, ціни на житло в межах якого досить низькі. 

  • Соборний – 15 000 грн;
  • Центральний – 11 000 грн;
  • Шевченківський – 10 500 грн;
  • Чечелівський – 8 000 грн;

Трохи менше просять на лівому березі. Середня вартість оренди квартири за місяць становить:

  • Амур-Нижньодніпровський – 7 500 грн;
  • Індустріальний – 7 000 грн;
  • Новокодацький – 6 500 грн;
  • Самарський – 6 000 грн.

Зауважимо, що це медіанні показники. Знайти квартиру за 7 тисяч гривень можна і в найдорожчому (за результатами цього рейтингу) Соборному районі. Водночас в Самарському вартість оренди житла може становити від 10 тисяч. 

Новости Днепра про Стало відомо, в яких районах Дніпра найдешевша та найдорожча оренда квартир

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінилися ціни на оренду квартир на другий рік повномасштабного вторгнення. 

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