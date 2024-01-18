Стало відомо, в яких районах Дніпра найдешевша та найдорожча оренда квартир

Аналітики двох порталів з пошуку житла підрахували, в якому районі Дніпра найдешевші та найдорожчі квартири.

Ціни на оренду квартир у Дніпрі останнім часом стрімко зросли.

За даними статистики двох відомих порталів з пошуку нерухомості, ціни на однокімнатні квартири у січні, у порівнянні з груднем зросли на 5%. Аналітики підрахували середню вартість оренди житла в різних районах міста.

Очікувано, але перші позиції рейтингу зайняли райони правобережної частини Дніпра. Виняток – Новокодацький район, ціни на житло в межах якого досить низькі.

Соборний – 15 000 грн;

Центральний – 11 000 грн;

Шевченківський – 10 500 грн;

Чечелівський – 8 000 грн;

Трохи менше просять на лівому березі. Середня вартість оренди квартири за місяць становить:

Амур-Нижньодніпровський – 7 500 грн;

Індустріальний – 7 000 грн;

Новокодацький – 6 500 грн;

Самарський – 6 000 грн.

Зауважимо, що це медіанні показники. Знайти квартиру за 7 тисяч гривень можна і в найдорожчому (за результатами цього рейтингу) Соборному районі. Водночас в Самарському вартість оренди житла може становити від 10 тисяч.

Нагадаємо, раніше ми писали, як змінилися ціни на оренду квартир на другий рік повномасштабного вторгнення.

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