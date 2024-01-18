Стало відомо, в яких районах Дніпра найдешевша та найдорожча оренда квартир

Ціни на оренду квартир у Дніпрі останнім часом стрімко зросли.
За даними статистики двох відомих порталів з пошуку нерухомості, ціни на однокімнатні квартири у січні, у порівнянні з груднем зросли на 5%. Аналітики підрахували середню вартість оренди житла в різних районах міста.
Очікувано, але перші позиції рейтингу зайняли райони правобережної частини Дніпра. Виняток – Новокодацький район, ціни на житло в межах якого досить низькі.
Трохи менше просять на лівому березі. Середня вартість оренди квартири за місяць становить:
Зауважимо, що це медіанні показники. Знайти квартиру за 7 тисяч гривень можна і в найдорожчому (за результатами цього рейтингу) Соборному районі. Водночас в Самарському вартість оренди житла може становити від 10 тисяч.
Нагадаємо, раніше ми писали, як змінилися ціни на оренду квартир на другий рік повномасштабного вторгнення.
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