Стало известно, в каких районах Днепра самая дешевая и дорогая аренда квартир

Цены на аренду квартир в Днепре в последнее время быстро выросли.
По данным статистики двух известных порталов по поиску недвижимости, цены на однокомнатные квартиры в январе по сравнению с декабрем выросли на 5%. Аналитики подсчитали среднюю стоимость аренды жилья в разных районах города.
Ожидалось, но первые позиции рейтинга заняли районы правобережной части Днепра. Исключение – Новокодацкий район, цены на жилье в пределах которого достаточно низкие.
Соборный – 15 000 грн;
Центральный – 11 000 грн;
Шевченковский – 10500 грн;
Чечеловский – 8 000 грн;
Чуть меньше просят на левом берегу. Средняя стоимость аренды квартиры в месяц составляет:
Амур-Нижнеднепровский – 7500 грн;
Индустриальный – 7000 грн;
Новокодакский – 6 500 грн;
Самарский – 6 000 грн.
Заметим, что это медиационные показатели. Найти квартиру за 7 тысяч гривен можно и в самом дорогом (по результатам этого рейтинга) Соборном районе. В то же время в Самарском стоимость аренды жилья может составлять от 10 тысяч.
Напомним, ранее мы писали, как изменились цены на аренду квартир на второй год полномасштабного вторжения.
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