Стало известно, в каких районах Днепра самая дешевая и дорогая аренда квартир

Аналитики двух порталов по поиску жилья подсчитали, в каком районе Днепра самые дешевые и дорогие квартиры.

Цены на аренду квартир в Днепре в последнее время быстро выросли.

По данным статистики двух известных порталов по поиску недвижимости, цены на однокомнатные квартиры в январе по сравнению с декабрем выросли на 5%. Аналитики подсчитали среднюю стоимость аренды жилья в разных районах города.

Ожидалось, но первые позиции рейтинга заняли районы правобережной части Днепра. Исключение – Новокодацкий район, цены на жилье в пределах которого достаточно низкие.

Соборный – 15 000 грн;

Центральный – 11 000 грн;

Шевченковский – 10500 грн;

Чечеловский – 8 000 грн;

Чуть меньше просят на левом берегу. Средняя стоимость аренды квартиры в месяц составляет:

Амур-Нижнеднепровский – 7500 грн;

Индустриальный – 7000 грн;

Новокодакский – 6 500 грн;

Самарский – 6 000 грн.

Заметим, что это медиационные показатели. Найти квартиру за 7 тысяч гривен можно и в самом дорогом (по результатам этого рейтинга) Соборном районе. В то же время в Самарском стоимость аренды жилья может составлять от 10 тысяч.

Напомним, ранее мы писали, как изменились цены на аренду квартир на второй год полномасштабного вторжения.

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