Відчинила вікно та кликала маму: у Кривому Розі 6-річна дитина ледве не випала з 4-го поверху

Днями у Кривому Розі сталася надзвичайна подія – 6-річна дитина ледве не випала з вікна з 4-го поверху.
Про це повідомляє Telegram-канал “НА ЧАСІ: Кривий Ріг”.
Зазначається, що дитину залишили вдома саму, вона відчинила вікно та почала кликати маму. Небайдужі криворіжці, побачивши це, викликали рятувальників.
Однак допомога ДСНС не знадобилася, адже 22-річна мати якраз повернулась додому.
Ймовірно, тепер на молоду жінку чекає серйозна розмова з поліцейськими та співробітниками соціальних служб.
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Александра Лучка
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