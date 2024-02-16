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Відчинила вікно та кликала маму: у Кривому Розі 6-річна дитина ледве не випала з 4-го поверху

Сьогодні 10:52
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Будь ласка, не залишайте дітей вдома самих!

Новости Днепра про Відчинила вікно та кликала маму: у Кривому Розі 6-річна дитина ледве не випала з 4-го поверху

Днями у Кривому Розі сталася надзвичайна подія – 6-річна дитина ледве не випала з вікна з 4-го поверху.

Про це повідомляє Telegram-канал “НА ЧАСІ: Кривий Ріг”.

Зазначається, що дитину залишили вдома саму, вона відчинила вікно та почала кликати маму. Небайдужі криворіжці, побачивши це, викликали рятувальників.

Однак допомога ДСНС не знадобилася, адже 22-річна мати якраз повернулась додому.

Ймовірно, тепер на молоду жінку чекає серйозна розмова з поліцейськими та співробітниками соціальних служб.

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Новости Днепра про Відчинила вікно та кликала маму: у Кривому Розі 6-річна дитина ледве не випала з 4-го поверхуУкраїнська Новости Днепра про Відчинила вікно та кликала маму: у Кривому Розі 6-річна дитина ледве не випала з 4-го поверхуРусский

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