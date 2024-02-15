Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет света

Сегодня 20:44
просмотров

В Днепре в пятницу будут выключать свет.

Новости Днепра про В Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет света

В пятницу, 16 февраля, некоторые потребители будут временно без света. Речь идет об абонентах, услугах которым поставляет ЦЭК. В это время будут проводить ремонтные работы.

Об этом идет речь на сайте горсовета Днепра. Свет будут выключать с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • улица Василия Слипака, 32, 34;
  • улица Ивана Франко, 22, 24, 33, 37, 39;
  • улица Победы, 212, 214, 216.

Напомним, в Украине скоро может ощутимо вырасти цена на топливо: сколько будет стоить литр

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет светаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет светаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На войне вблизи Водяного погиб металлург из Кривого Рога
Новости Днепра
Сегодня 21:23
На войне вблизи Водяного погиб металлург из Кривого Рога

Погиб металлург из Кривого Рога Алексей Шевелев.

Житель Днепра после успешного грабежа «порадовал» себя воровством в супермаркете
Новости Днепра
Сегодня 20:06
Житель Днепра после успешного грабежа «порадовал» себя воровством в супермаркете

Житель Днепра за день совершил две кражи.

В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру
Новости Днепра
Сегодня 18:37
В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру

В Днепре из-за утренних ракетных обстрелов повреждены дома и админсооружения.

Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция
Новости Днепра
Сегодня 17:26
Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция

В этом году для поступления в вуз выпускники школ будут…

Последние новости

На войне вблизи Водяного погиб металлург из Кривого Рога
На войне вблизи Водяного погиб металлург из Кривого Рога

Погиб металлург из Кривого Рога Алексей Шевелев.

Сегодня 21:23
2
просмотров
Житель Днепра после успешного грабежа «порадовал» себя воровством в супермаркете
Житель Днепра после успешного грабежа «порадовал» себя воровством в супермаркете

Житель Днепра за день совершил две кражи.

Сегодня 20:06
3
просмотров
Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе: когда его легализуют окончательно
Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе: когда его легализуют окончательно

В Украине в 2024 году окончательно легализуют медицинский каннабис.

Сегодня 19:29
4
просмотров
В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру
В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру

В Днепре из-за утренних ракетных обстрелов повреждены дома и админсооружения.

Сегодня 18:37
6
просмотров
Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот
Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот

Мужчину госпитализировали в больницу.

Сегодня 18:11
6
просмотров
Сожгли дотла: в Кривом Роге вандалы систематически уничтожают биотуалеты
Сожгли дотла: в Кривом Роге вандалы систематически уничтожают биотуалеты

В Кривом Роге на Днепропетровщине вандалы взялись за уничтожение биотуалетов.

Сегодня 18:04
2
просмотров
Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция
Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция

В этом году для поступления в вуз выпускники школ будут сдавать Национальный мультипредметный тест или НМТ. Украинский центр оценивания качества образования уже обнародовал демонстрационный вариант тестов. Пройти его и таким образом подготовится к будущим «экзаменам» может любой желающий.

Сегодня 17:26
2
просмотров
В Днепре на Академика Белелюбского неожиданно вспыхнул автомобиль
В Днепре на Академика Белелюбского неожиданно вспыхнул автомобиль

На Академика Белелюбского гасили горящий автомобиль.

Сегодня 17:22
3
просмотров
В Кривом Роге мужчина залез в ТЦ через окно, разбитое во время ракетной атаки
В Кривом Роге мужчина залез в ТЦ через окно, разбитое во время ракетной атаки

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина пробрался в ТЦ через разбитое ракетным ударом окно.

Сегодня 16:40
2
просмотров
В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор
В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня 16:22
12
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх