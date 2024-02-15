В Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет света

В Днепре в пятницу будут выключать свет.

В пятницу, 16 февраля, некоторые потребители будут временно без света. Речь идет об абонентах, услугах которым поставляет ЦЭК. В это время будут проводить ремонтные работы.

Об этом идет речь на сайте горсовета Днепра. Свет будут выключать с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

улица Василия Слипака, 32, 34;

улица Ивана Франко, 22, 24, 33, 37, 39;

улица Победы, 212, 214, 216.

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