В Днепре 16 февраля кое-где выключат электричество: где не будет света

В пятницу, 16 февраля, некоторые потребители будут временно без света. Речь идет об абонентах, услугах которым поставляет ЦЭК. В это время будут проводить ремонтные работы.
Об этом идет речь на сайте горсовета Днепра. Свет будут выключать с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:
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