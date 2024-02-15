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У Дніпрі 16 лютого подекуди вимкнуть електрику: де не буде світла

Сьогодні 20:44
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У Дніпрі в п'ятницю вимикатимуть світло.

Новости Днепра про У Дніпрі 16 лютого подекуди вимкнуть електрику: де не буде світла

У п’ятницю, 16 лютого, деякі споживачі будуть тимчасово без світла. Мова йде про абонентів, послуги яким постачає ЦЕК. У цей час проводитимуть ремонтні роботи.

Про це йдеться на сайті міськради Дніпра. Світло вимикатимуть з 8:00 до 17:00 за наступними адресами:

  • вулиця Василя Сліпака, 32, 34;
  • вулиця Івана Франка, 22, 24, 33, 37, 39;
  • вулиця Перемоги, 212, 214, 216.

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