У Дніпрі 16 лютого подекуди вимкнуть електрику: де не буде світла

У Дніпрі в п'ятницю вимикатимуть світло.

У п’ятницю, 16 лютого, деякі споживачі будуть тимчасово без світла. Мова йде про абонентів, послуги яким постачає ЦЕК. У цей час проводитимуть ремонтні роботи.

Про це йдеться на сайті міськради Дніпра. Світло вимикатимуть з 8:00 до 17:00 за наступними адресами:

вулиця Василя Сліпака, 32, 34;

вулиця Івана Франка, 22, 24, 33, 37, 39;

вулиця Перемоги, 212, 214, 216.

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