Житель Днепра после успешного грабежа «порадовал» себя воровством в супермаркете

21-летний местный житель 18 января ворвался во двор частного дома, где украл цветной металл. Для этого мужчина перелез через забор, пошарил в хозяйственной постройке, а когда нашел нужные ему вещи – ушел.
Все это произошло в Шевченковском районе Днепра.
После удачного грабежа мужчина набрался смелости и вечером того же дня зашел в один из супермаркетов города и украл с полочек товар. Похищенным мужчина воспользовался по собственному усмотрению.
Впоследствии правоохранители обнаружили вора. Им оказался 21-летний местный житель. 13 февраля ему объявили о подозрении. Днепрянину грозит до восьми лет лишения свободы.
Окончательное наказание для него изберет суд.
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