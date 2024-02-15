Житель Днепра после успешного грабежа «порадовал» себя воровством в супермаркете

Житель Днепра за день совершил две кражи.

21-летний местный житель 18 января ворвался во двор частного дома, где украл цветной металл. Для этого мужчина перелез через забор, пошарил в хозяйственной постройке, а когда нашел нужные ему вещи – ушел.

Все это произошло в Шевченковском районе Днепра.

После удачного грабежа мужчина набрался смелости и вечером того же дня зашел в один из супермаркетов города и украл с полочек товар. Похищенным мужчина воспользовался по собственному усмотрению.

Впоследствии правоохранители обнаружили вора. Им оказался 21-летний местный житель. 13 февраля ему объявили о подозрении. Днепрянину грозит до восьми лет лишения свободы.

Окончательное наказание для него изберет суд.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: