Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Житель Днепра после успешного грабежа «порадовал» себя воровством в супермаркете

Житель Днепра после успешного грабежа «порадовал» себя воровством в супермаркете

Сегодня 20:06
просмотров

Житель Днепра за день совершил две кражи.

Новости Днепра про Житель Днепра после успешного грабежа

21-летний местный житель 18 января ворвался во двор частного дома, где украл цветной металл. Для этого мужчина перелез через забор, пошарил в хозяйственной постройке, а когда нашел нужные ему вещи – ушел.

Все это произошло в Шевченковском районе Днепра.

После удачного грабежа мужчина набрался смелости и вечером того же дня зашел в один из супермаркетов города и украл с полочек товар. Похищенным мужчина воспользовался по собственному усмотрению.

Впоследствии правоохранители обнаружили вора. Им оказался 21-летний местный житель. 13 февраля ему объявили о подозрении. Днепрянину грозит до восьми лет лишения свободы.

Окончательное наказание для него изберет суд.

Новости Днепра про Житель Днепра после успешного грабежа

Читайте также:

Новости Днепра про Житель Днепра после успешного грабежа Українська Новости Днепра про Житель Днепра после успешного грабежа Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру
Новости Днепра
Сегодня 18:37
В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру

В Днепре из-за утренних ракетных обстрелов повреждены дома и админсооружения.

Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция
Новости Днепра
Сегодня 17:26
Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция

В этом году для поступления в вуз выпускники школ будут…

В Днепре на Академика Белелюбского неожиданно вспыхнул автомобиль
Новости Днепра
Сегодня 17:22
В Днепре на Академика Белелюбского неожиданно вспыхнул автомобиль

На Академика Белелюбского гасили горящий автомобиль.

В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор
Новости Днепра
Сегодня 16:22
В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор

К счастью, никто не пострадал.

Последние новости

Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе: когда его легализуют окончательно
Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе: когда его легализуют окончательно

В Украине в 2024 году окончательно легализуют медицинский каннабис.

Сегодня 19:29
4
просмотров
В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру
В ОВА назвали уточненные данные о разрушениях из-за ракетного удара по Днепру

В Днепре из-за утренних ракетных обстрелов повреждены дома и админсооружения.

Сегодня 18:37
6
просмотров
Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот
Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот

Мужчину госпитализировали в больницу.

Сегодня 18:11
6
просмотров
Сожгли дотла: в Кривом Роге вандалы систематически уничтожают биотуалеты
Сожгли дотла: в Кривом Роге вандалы систематически уничтожают биотуалеты

В Кривом Роге на Днепропетровщине вандалы взялись за уничтожение биотуалетов.

Сегодня 18:04
2
просмотров
Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция
Где будущие абитуриенты Днепра могут пройти демонстрационный НМТ и как это сделать: инструкция

В этом году для поступления в вуз выпускники школ будут сдавать Национальный мультипредметный тест или НМТ. Украинский центр оценивания качества образования уже обнародовал демонстрационный вариант тестов. Пройти его и таким образом подготовится к будущим «экзаменам» может любой желающий.

Сегодня 17:26
2
просмотров
В Днепре на Академика Белелюбского неожиданно вспыхнул автомобиль
В Днепре на Академика Белелюбского неожиданно вспыхнул автомобиль

На Академика Белелюбского гасили горящий автомобиль.

Сегодня 17:22
3
просмотров
В Кривом Роге мужчина залез в ТЦ через окно, разбитое во время ракетной атаки
В Кривом Роге мужчина залез в ТЦ через окно, разбитое во время ракетной атаки

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина пробрался в ТЦ через разбитое ракетным ударом окно.

Сегодня 16:40
2
просмотров
В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор
В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня 16:22
12
просмотров
Несмотря на войну, увеличилось количество миллионеров: сколько их в Днепре и области
Несмотря на войну, увеличилось количество миллионеров: сколько их в Днепре и области

В Днепропетровской области прибавилось 96 миллионеров.

Сегодня 15:51
3
просмотров
В Днепре рыбаков могут оштрафовать на 3,5 тыс. грн: в чем дело
В Днепре рыбаков могут оштрафовать на 3,5 тыс. грн: в чем дело

Важная информация!

Сегодня 15:49
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх