Житель Дніпра після успішного грабежу “порадував” себе крадіжкою в супермаркеті

Мешканець Дніпра за день здійснив дві крадіжки.

21-річний місцевий мешканець 18 січня вдерся на подвір’я приватного будинку, де поцупив кольоровий метал. Для цього чоловік переліз через паркан, понишпорив у господарській споруді, а коли знайшов потрібні йому речі – пішов.

Усе це сталося у Шевченківському районі Дніпра.

Після вдалого грабежу, чоловік набрався сміливості й ввечері того ж дня зайшов до одного з супермаркетів міста та викрав з поличок товар. Викраденим чоловік скористався на власний розсуд.

Згодом правоохоронці знайшли крадіям. Ним виявився 21-річний місцевий мешканець. 13 лютого йому оголосили про підозру. Дніпрянину загрожує до восьми років позбавлення волі.

Остаточне покарання для нього обере суд.

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