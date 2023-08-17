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В Кривом Роге 19 человек заболели опасной болезнью, от которой нет прививки

Сегодня 16:54
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Эту болезнь вызывает укус клеща.

Новости Днепра про В Кривом Роге 19 человек заболели опасной болезнью, от которой нет прививки

В Кривом Роге за 7,5 месяцев 2023 года 19 человек, в том числе 6 детей в возрасте от 4 до 14 лет, заболели болезнью Лайма. Также известно о 2 больных в Криворожском районе.

Об этом сообщает Криворожский отдел «Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней».

Отметим, болезнь Лайма – это очень опасное инфекционное заболевание, при котором прежде всего поражается сердце, нервная система и опорно-двигательный аппарат.

Признаками болезни являются головная боль, повышение температуры тела, тошнота, бессонница, реже – сонливость, головокружение, беспокоящие боли в мышцах шеи, спины, конечностей. Позже на теле могут появляться так называемые блуждающие эритемы красного цвета. Если своевременно не пройти курс лечения, то болезнь может привести к инвалидности.

К сожалению, от этого заболевания нет прививки.

Поэтому следует быть очень внимательными и осторожными при посещении мест, где, вероятно, могут быть клещи. Пользоваться репеллентами и носить защитную одежду. Внимательно осматривать свою кожу после посещения зеленых зон.

Если вас все-таки укусил клещ, то немедленно обратитесь к врачу. Для лечения болезни Лайма используют антибиотики. Курс длится от двух недель до одного месяца.

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