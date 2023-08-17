В Днепре возле «Нового центра» произошла масштабная авария: собирается пробка

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на съезде с Центрального моста образовалась огромная пробка: что произошло.

Движение на этом участке сильно затруднено – учитывайте эту информацию!

Известно, что пострадал мотоциклист. В каком именно он состоянии – пока неизвестно.

Как сообщают местные Telegram-каналы, ДТП произошло с участием мотоцикла и нескольких авто.

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