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В Днепре бездомная собака укусила ребенка: родители ищут свидетелей

Сегодня 14:01
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К сожалению, в последнее время подобные случаи участились.

Новости Днепра про В Днепре бездомная собака укусила ребенка: родители ищут свидетелей

В Днепре на Калиновой недавно бездомная собака укусила ребенка.

Об этом сообщила в ФБ Ольга Костова.

Сейчас родители разыскивают тех, кто мог видеть момент инцидента, чтобы узнать, какая именно собака напала на ребенка – за животным необходимо наблюдать.

5 августа в 11:15 в районе аптеки «Подорожник» на Калиновой, 3 собака напала на ребенка и укусила его. Если кто видел, пожалуйста, помогите определить, кто именно (за животным необходимо наблюдать), — написала Ольга.

Новости Днепра про В Днепре бездомная собака укусила ребенка: родители ищут свидетелей

Напомним, недавно мы писали, что в Кривом Роге уличные собаки дважды за день нападали на детей.

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Новости Днепра про В Днепре бездомная собака укусила ребенка: родители ищут свидетелейУкраїнська Новости Днепра про В Днепре бездомная собака укусила ребенка: родители ищут свидетелейРусский

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