В Днепре бездомная собака укусила ребенка: родители ищут свидетелей

В Днепре на Калиновой недавно бездомная собака укусила ребенка.
Об этом сообщила в ФБ Ольга Костова.
Сейчас родители разыскивают тех, кто мог видеть момент инцидента, чтобы узнать, какая именно собака напала на ребенка – за животным необходимо наблюдать.
5 августа в 11:15 в районе аптеки «Подорожник» на Калиновой, 3 собака напала на ребенка и укусила его. Если кто видел, пожалуйста, помогите определить, кто именно (за животным необходимо наблюдать), — написала Ольга.
Напомним, недавно мы писали, что в Кривом Роге уличные собаки дважды за день нападали на детей.
Читайте также:
Автор:
Днепр меняется с каждым годом, становясь все более современным городом…
Временно не будет курсировать поезд по популярному маршруту из Днепра…
В Минздраве подозревают, что именно эти три препарата повлекли побочные…
Жители Днепропетровщины жалуются на заброшенное состояние железнодорожной платформы.
Днепр меняется с каждым годом, становясь все более современным городом с огромными ЖК и бизнес-центрами. Небольшие здания, построенные в центре города более века назад уходят в прошлое.
Временно не будет курсировать поезд по популярному маршруту из Днепра в Польшу.
В Минздраве подозревают, что именно эти три препарата повлекли побочные эффекты у пациентов и привели к смерти 11-летнего мальчика.
Инцидент произошел вчера, 16 августа, на улице Антоновича.
Жители Днепропетровщины жалуются на заброшенное состояние железнодорожной платформы.
В июне в Кривом Роге разгорелся скандал из-за смерти 22-летней Алины Мухиной.
В Днепре отпели протоиерея Владимира Овчаренко.
В областной центр эвакуировали пострадавшего в результате обстрела Межевской общины 16 августа.
Без паники!
Будьте внимательны!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!