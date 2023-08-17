В Днепре бездомная собака укусила ребенка: родители ищут свидетелей

К сожалению, в последнее время подобные случаи участились.

В Днепре на Калиновой недавно бездомная собака укусила ребенка.

Об этом сообщила в ФБ Ольга Костова.

Сейчас родители разыскивают тех, кто мог видеть момент инцидента, чтобы узнать, какая именно собака напала на ребенка – за животным необходимо наблюдать.

5 августа в 11:15 в районе аптеки «Подорожник» на Калиновой, 3 собака напала на ребенка и укусила его. Если кто видел, пожалуйста, помогите определить, кто именно (за животным необходимо наблюдать), — написала Ольга.

Напомним, недавно мы писали, что в Кривом Роге уличные собаки дважды за день нападали на детей.

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