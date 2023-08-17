У Кривому Розі 19 людей захворіли на небезпечну хворобу, від якої немає щеплення

Цю хворобу викликає укус кліща.

У Кривому Розі за 7,5 місяців 2023 року 19 людей, зокрема 6 дітей віком від 4 до 14 років, захворіли на хворобу Лайма. Також відомо про 2 хворих у Криворізькому районі.

Про це повідомляє Криворізький відділ “Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб”.

Зазначимо, хвороба Лайма – це дуже небезпечне інфекційне захворювання, при якому насамперед вражається серце, нервова система та опорно-руховий апарат.

Ознаками хвороби є головний біль, підвищення температури тіла, нудота, безсоння, рідше – сонливість, запаморочення, непокоять болі в м’язах шиї, спини, кінцівок. Пізніше на тілі можуть з’являтись так звані блукаючі еритеми червоного кольору. Якщо вчасно не пройти курс лікування, то хвороба може призвести до інвалідності.

На жаль, від цього захворювання немає щеплення.

Тому варто бути дуже уважними та обережними під час відвідування місць, де, ймовірно, можуть бути кліщі. Користуватися репелентами та носити захисний одяг. Уважно оглядати свою шкіру після відвідування зелених зон.

Якщо вас все ж таки вкусив кліщ, то негайно зверніться до лікаря. Для лікування хвороби Лайма використовують антибіотики. Курс триває від двох тижнів до одного місяця.

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