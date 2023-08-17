«Воевать будут все»: нардеп назвал условие при котором объявят тотальную мобилизацию

Среди украинцев все чаще идут разговоры о том, что рано или поздно будут воевать все. Нардеп Егор Чернев назвал условие, при котором могут объявить тотальную мобилизацию.

Если война будет продолжаться еще несколько лет, то количество людей, прошедших через мобилизацию и попавших в армию, неизбежно возрастет. Ведь чем дальше, тем больше украинцев приобщаются к Силам обороны и их нужно кем-то менять, потому что даже самые крепкие воины нуждаются в отдыхе. Однако до тотального призыва еще далеко.

Мобилизуют всех только если будет реальная угроза потерять государственность. Такое мнение высказал нардеп и глава комитета ВР по нацбезопасности и разведке Егор Чернев в интервью порталу Novyny.live.

По его мнению, все зависит от того, сколько будет длиться война, сколько ресурсов привлечет противник и повторится ли ситуация 24 февраля. Однако последнее развитие событий нанимало вероятнее.

В Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины, – говорит нардеп.

В Украине продолжается вторая волна мобилизации. По словам Чернова, у нас есть ресурс сдерживать россиян на востоке и юге Украины.

Кроме этого, нардеп высказался по поводу предложения не выпускать мужчин за границу после завершения войны.

Мы не Северная Корея, не РФ и другие диктаторские страны. Сейчас это вынужденный шаг из-за войны войны. Когда она закончится, каждый имеет право выбирать, где и как ему жить. Надеюсь, что украинцы останутся здесь и вернутся уехавшие. У нас очень много работы по восстановлению страны, – отметил нардеп.

Отметим, что в Украине продлили мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней – до 15 ноября.

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