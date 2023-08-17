«Воевать будут все»: нардеп назвал условие при котором объявят тотальную мобилизацию

Если война будет продолжаться еще несколько лет, то количество людей, прошедших через мобилизацию и попавших в армию, неизбежно возрастет. Ведь чем дальше, тем больше украинцев приобщаются к Силам обороны и их нужно кем-то менять, потому что даже самые крепкие воины нуждаются в отдыхе. Однако до тотального призыва еще далеко.
Мобилизуют всех только если будет реальная угроза потерять государственность. Такое мнение высказал нардеп и глава комитета ВР по нацбезопасности и разведке Егор Чернев в интервью порталу Novyny.live.
По его мнению, все зависит от того, сколько будет длиться война, сколько ресурсов привлечет противник и повторится ли ситуация 24 февраля. Однако последнее развитие событий нанимало вероятнее.
В Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины, – говорит нардеп.
В Украине продолжается вторая волна мобилизации. По словам Чернова, у нас есть ресурс сдерживать россиян на востоке и юге Украины.
Кроме этого, нардеп высказался по поводу предложения не выпускать мужчин за границу после завершения войны.
Мы не Северная Корея, не РФ и другие диктаторские страны. Сейчас это вынужденный шаг из-за войны войны. Когда она закончится, каждый имеет право выбирать, где и как ему жить. Надеюсь, что украинцы останутся здесь и вернутся уехавшие. У нас очень много работы по восстановлению страны, – отметил нардеп.
Отметим, что в Украине продлили мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней – до 15 ноября.
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