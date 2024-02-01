В Крыму украинские воины уничтожили ракетный катер врага стоимостью 60-70 млн долларов (ВИДЕО)

В ночь с 31 января на 1 февраля воины спецподразделения «Group 13» Главного управления разведки уничтожили ракетный катер «Ивановец» черноморского флота рф.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Отмечается, что судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.
В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, несовместимые с дальнейшим движением ― “Ивановец” дал крен на корму и затонул. Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела, – отметили в ГУР.
Также разведчики показали видео уничтожения катера:
Напомним, ранее мы писали, что ВСУ уничтожили российский истребитель Су-34 в Луганской области стоимостью $36 млн.
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