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  • В Крыму украинские воины уничтожили ракетный катер врага стоимостью 60-70 млн долларов (ВИДЕО)

В Крыму украинские воины уничтожили ракетный катер врага стоимостью 60-70 млн долларов (ВИДЕО)

Сегодня 13:20
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Стоимость корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.

Новости Днепра про В Крыму украинские воины уничтожили ракетный катер врага стоимостью 60-70 млн долларов (ВИДЕО)

В ночь с 31 января на 1 февраля воины спецподразделения «Group 13» Главного управления разведки уничтожили ракетный катер «Ивановец» черноморского флота рф.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Отмечается, что судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, несовместимые с дальнейшим движением ― “Ивановец” дал крен на корму и затонул. Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела, – отметили в ГУР.

Также разведчики показали видео уничтожения катера: 

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ уничтожили российский истребитель Су-34 в Луганской области стоимостью $36 млн.

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Новости Днепра про В Крыму украинские воины уничтожили ракетный катер врага стоимостью 60-70 млн долларов (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Крыму украинские воины уничтожили ракетный катер врага стоимостью 60-70 млн долларов (ВИДЕО)Русский

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