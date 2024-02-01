Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Криму українські воїни знищили ракетний катер ворога вартістю 60-70 млн доларів (ВІДЕО)

У Криму українські воїни знищили ракетний катер ворога вартістю 60-70 млн доларів (ВІДЕО)

Сьогодні 13:20
просмотров

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.

Новости Днепра про У Криму українські воїни знищили ракетний катер ворога вартістю 60-70 млн доларів (ВІДЕО)

У ніч з 31 січня на 1 лютого воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки знищили ракетний катер “Івановєц” чорноморського флоту рф.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зазначається, що судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― “Івановєц” дав крен на корму і затонув. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала, – зазначили в ГУР.

Також розвідники показали відео знищення катера:

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області вартістю $36 млн.

Читайте також:

Новости Днепра про У Криму українські воїни знищили ракетний катер ворога вартістю 60-70 млн доларів (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям: за яких умов призначаються та скільки платять
Новини Дніпра
Сьогодні 09:31
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям: за яких умов призначаються та скільки платять

У Пенсійному фонді України розповіли, на які пенсії можуть претендувати…

З російського полону повернули 207 українців, серед них – 6 нацгвардійців із Кривого Рогу
Новини Дніпра
Вчора 15:54
З російського полону повернули 207 українців, серед них – 6 нацгвардійців із Кривого Рогу

Сьогодні, 31 січня, відбувся обмін полоненими з росією. Додому повернулися…

Новий законопроєкт про мобілізацію в Україні: хто відтепер матиме право на відстрочку
Новини Дніпра
Вчора 07:59
Новий законопроєкт про мобілізацію в Україні: хто відтепер матиме право на відстрочку

У законопроєкті передбачені певні новації.

В окупованому Донецьку замайорів український прапор (ФОТО)
новини України
30.01.2024 13:41
В окупованому Донецьку замайорів український прапор (ФОТО)

Донецьк - це Україна!

Наверх