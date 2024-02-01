У Криму українські воїни знищили ракетний катер ворога вартістю 60-70 млн доларів (ВІДЕО)

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.

У ніч з 31 січня на 1 лютого воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки знищили ракетний катер “Івановєц” чорноморського флоту рф.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зазначається, що судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― “Івановєц” дав крен на корму і затонув. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала, – зазначили в ГУР.

Також розвідники показали відео знищення катера:

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області вартістю $36 млн.

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