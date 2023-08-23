В Крыму раздавались мощные взрывы: ВСУ могли уничтожить «Бастион», которым обстреливали Одессу

В оккупированном Крыму отмечают День украинского флага мощными взрывами.

Раздалось не менее семи мощных взрывов. Об этом сообщают местные СМИ. Громкие звуки слышали в районе села Оленевка Черноморского района и на мысе Тарханкут рядом. Вероятно, ВСУ могли поразить вражеские радиолокационные станции и ракетный комплекс Бастион.

Такие версии озвучили мониторинговые паблики и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Частично это подтвердили в Госпогранслужбе, где опубликовали шутливое сообщение: «В Крыму аттракцион и новые забавы. Подгорел ваш «бастион», но это только полдела».

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