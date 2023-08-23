У Криму лунали потужні вибухи: ЗСУ могли знищити “Бастіон”, яким обстрілювали Одесу

В окупованому Криму святкують День українського прапора потужними вибухами.

Пролунало щонайменше сім потужних вибухів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Гучні звуки чули в районі села Оленівка Чорноморського району та на мисі Тарханкут поруч. Ймовірно, ЗСУ могли уразити ворожі радіолокаційні станції та ракетний комплекс Бастіон.

Такі версії озвучили моніторингові пабліки та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Частково це підтвердили в Держприкордонслужбі, де опублікували жартівливий допис: “У Криму атракціон і нові забави. Підгорів ваш “бастіон”, та це лише пів справи”.

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