Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Криму лунали потужні вибухи: ЗСУ могли знищити “Бастіон”, яким обстрілювали Одесу

У Криму лунали потужні вибухи: ЗСУ могли знищити “Бастіон”, яким обстрілювали Одесу

Сьогодні 12:23
просмотров

В окупованому Криму святкують День українського прапора потужними вибухами.

Новости Днепра про У Криму лунали потужні вибухи: ЗСУ могли знищити

Пролунало щонайменше сім потужних вибухів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Гучні звуки чули в районі села Оленівка Чорноморського району та на мисі Тарханкут поруч. Ймовірно, ЗСУ могли уразити ворожі радіолокаційні станції та ракетний комплекс Бастіон. 

Такі версії озвучили моніторингові пабліки та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

Частково це підтвердили в Держприкордонслужбі, де опублікували жартівливий допис: “У Криму атракціон і нові забави. Підгорів ваш “бастіон”, та це лише пів справи”.

Новости Днепра про У Криму лунали потужні вибухи: ЗСУ могли знищити

Читайте також:

Новости Днепра про У Криму лунали потужні вибухи: ЗСУ могли знищити Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)
Новини Дніпра
09.08.2023 12:47
Як виглядають дешеві кімнати в оренду в Одесі: 125 грн за добу та 20 метрів до моря (ФОТО)

З 10 серпня в Одесі планують відкрити пляжний сезон. Дозволено…

Міни не завадять: в Одесі планують відкрити пляжний сезон
новини України
08.08.2023 09:35
Міни не завадять: в Одесі планують відкрити пляжний сезон

В Одесі планують відкрити пляжний сезон вже цими вихідними.

Буданов зробив оптимістичну заяву щодо того, коли ЗСУ зайдуть у Крим
Новини Дніпра
29.07.2023 07:45
Буданов зробив оптимістичну заяву щодо того, коли ЗСУ зайдуть у Крим

Збройні сили України “скоро” зайдуть на територію тимчасово окупованого українського…

Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси
новини України
23.07.2023 10:48
Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси

Сьогодні вночі, 23 липня, стався наймасштабніший удар окупантів по історичному…

Наверх